Time: Trump, braća Koch i Pence

Kompaniju Time Inc. koja izdaje ugledni i uticajni magazin Time, te People, Sports Illustrated, Entertainment Weekly i Fortune magazin, kupuje rivalska teksaška kompanija Meredith Corporation za 2.8 milijardi dolara.

Pažnja javnosti usmjerena je na stotine miliona dolara koji su u taj posao uložili konzervativni milijarderi i negatori klimatskih promjena, bliski desnici i potpredsjedniku Sjedinjenih Država Mikeu Penceu.

Kompanija Meredith je ranije u dva navrata neuspješno vodila pregovore sa Time-om 2013. i ranije ove godine. Ovo je, kako je saopšteno nakon što su saglasnost dala oba borda direktora, "transformativni" poslovni ugovor.

Za, ovaj put, uspješnu poslovnu transakciju, kompaniji Meredith je 650 miliona dolara osigurala privatna firma jedne od najbogatijih američkih porodica braće Koch (Kok), naftnog i gasnog giganata, poznata po podršci libertarijanskim, ali i desnim i konzervativnim snagama i političkim ciljevima.

Naročito su velikodušni prema negatorima klimatskih promjena, navode brojni monitori kompanija u sastavu Koch Industries.

U tekstu The Guardiana pod naslovom: "Šta Koch bra'a žele od TIME-a: njihov sopstveni medijski megafon", zebnju zbog investicija braće Koch u kompaniju Time iskazali su mnogi, aktivisti za zaštitu okoline, novinari i analitičari.

Bill McKibben, bivši novinar New Yorkera i ključna figura pokreta za zaštitu okoline, kao osnivač grupe 350.org, ovako je komentarisao objavljenu transakciju iza koje stoje braća Koch: "To je veoma odgovarajuća poslovna odluka. Jeftin način za ostvarivanje još većeg političkog uticaja. Povratak investicije kroz njihov politički uticaj je, bojim se, na tom grafikonu".

Jednako je zabrinut Charles Alexander, čija je decenijama duga karijera u TIME magazinu kulminirala 13-godišnjim uredničkim mjestom za rubriku nauka.

Kako kaže Alexander, njega ne brine to što su braća Koch konzervativni i osnivač TIME magazina Henry Luce, koji je bio konzervativac.

Alexandera brine njihovo odnedavno povezivanje sa onim krilom Republikanske stranke koja sistematski negira naučne dokaze o klimatskim promjenama, i što to nagovještava veći skepticizam u nauku i činjenice generalno.

Braća Koch, Charles and David, su poznati i po tome što su za prošlogodišnje izbore u SAD-u konzervativnim kandidatima dali, kako je objavljeno, više od 100 miliona dolara, mada su planirali da potroše i više – oko 900 miliona.

Iz Mereditha je u ponedjeljak saopšteno da, i pored podrške od 650 miliona dolara za ovu transakciju, "Kompanija Koch Equity Development (KED) neće imati mjesto u bordu direktora Mereditha i neće imati uticaja na uredničke u menadžerske operacije", stoji u saopštenju.

"KED-ova povlaštena vlasnička ulaganja, a bez kontrole, naglašavaju jasno uvjerenje Meredithove snage kao poslovnog operatera, njegovih strategija i sposobnosti da osiguramo vrijednost akvizicije Time-a", ističe se u saopštenju.

Meredith Corporation čije je sjedište u Ajovi, takođe ima sopstvene publikacije Family Circle, Better Homes i Gardens, kao i lokalne TV stanice širom SAD-a.

Time Inc. vlasnik je i britanskih magazina WallPaper, NME, Horse&Hound, World Soccer, Uncut, Women's Own, Ideal Home i Anglers' Mail.

Time-ova ličnost godine i Trump

Sve skupa, brendovi Time-a i Mereditha će imati oko 135 miliona čitalaca i skoro 60 miliona pretplatnika.

Meredith je saopštio da su, osim investicija braće Koch, za sklapanje ovog posla koristili 3.55 milijardi dolara finansijskih sredstava od različitih zajmova.

Meredith će platiti dioničarima Time-a 18.50 dolara za svaku akciju u kešu i skoro 100 miliona za posebne dionice.

Prema posljednjem kvartalnom izvještaju, prije sklapanja ovog posla Meredith je raspolagao sa samo 28 miliona dolara sopstvenog keša.

Sve njihove kompanije u prošloj godini su imale ukupno 4.8 milijardi dolara prihoda. Meredith očekuje da će uštedjeti 500 miliona dolara u troškovima u prve dvije godine, te planira da, kako je navedeno, "agresivno otplati" dug do 2020.

Predsjednik Time-a John Fahey rekao je da je prodaja u najboljem interesu i dioničara i kompanije.

KED kompanija braće Koch je odbila da komentariše sklopljeni ugovor uz obrazloženje da se pridržavaju svoje standardne prakse – niti jedan sklopljeni poslovni aranžman se ne komentarišu.

Iako se kompanija Time Inc. mučila sa finansijama posljednjih godina, njihovo najuglednije izdanje TIME magazin ima decenijski značajan kulturni i politički uticaj.

Primjer je njihov izbor "ličnosti godine" koji sada ulazi u 90 godinu.

TIME ovim izborom prepoznaje osobu "koja je na dobro ili loše... uticala na najznačajnije događaje u godini".

Prethodno su se na toj poziciji nalazili gotovo svi američki predsjednici, te kraljica Elizabetha, papa Jovan Pavle II, aktuelna njemačka kancelarka Angela Merkel, ali i Mahatma Gandhi, te drugi.

Međutim, za ličnosti godine TIME je proglašavao i Josifa Viserionoviča Staljina i Adolfa Hitlera.

Američki predsjednik Donald Trump opsjednut je TIME-ovim izborom. Tome svjedoči i to što je napravio fotomontažu sebe na naslovnici TIME-a i okačio je u više svojih rezidencija.

Trump je prošle godine ponio titulu ličnost godine TIME-a, a prije nekoliko dana je objavio na Twitteru da ima informaciju da će drugu godinu zaredom biti ličnost godine poznatog magazina.

"TIME Magazine je zvao da kažu da ću ja VJEROVATNO da budem 'Čovjek (ličnost) godine' kao prošle godine, ali da ću morati da pristanem na intervju i veliku fotosesiju. Ja sam rekao da vjerovatno nije dobro i preskačem. Hvala u svakom slučaju", napisao je Donald Trump.

Time magazine je predsjedniku poručio da je njegova objava o tome kako biraju ličnost godine "netačna". Saopštili su i da neće komentarisati tu temu do objave izbora ličnosti godine.

Braća Koch i "tamni novac" iza rasta desnice

Istraživačka novinarka The New Yorkera Jene Mayer objavila je početkom prošle godine knjigu "Tamni novac: Skrivena istorija milijardera iza rasta radikalne desnice" (Dark Money: The he Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right ) u kojoj je dokumentovala nastanak jedne od najbogatijih kompanije u SAD-u koju je osnovao otac, četvorice braće Koch, koji je, ispostavilo se, sarađivao sa Staljinovim i Hitlerovim režimom.

Braća su naknadno međusobno imala sporove oko nasljeđa imovine, a kompaniju vode i pod imenom braća Koch podrazumijevaju se samo Charles i David. Frederick i William Koch, svako za sebe, bave se kolekcionarstvom, odnosno pomorstvom i biznisom.

Jane Mayer je nekolike godine ranije kao istraživačka novinarka objavila priču o tome da braća Koch stoje iza desnog konzervativnog pokreta Čajanka (Tea party) zbog čega su joj prijetili. Govorila je o tome u Radio podcastu The New Yorkera, glavnom uredniku ovog uticajnog magazina, Davidu Reminicku početkom prošle godine.

Krajem oktobra Mayer je za The New Yorker u podugačkom tekstu – analizi (36 strana) pod naslovom "Opasnost od predsjednika Pence-a" – potanko opisala kako je upravo potpredsjednik SAD-a, Mike Pence preko svojih desnih konzervativnih veza spojio američkog predsjednika Donalda Trumpa i braću Koch.

Jer tokom kampanje za predsjedničke izbore, sam Donald Trump je svoje republikanske rivale koji su pohodili njihove donatorske večeri nazivao "marionetama braće Koch", a oni su, iako su imali pripremljenih 900 miliona dolara za podršku republikanskim kandidatima, odbili da podrže Trumpa.

Sam Charles Koch je izbor između Trumpa i Hillary Clinton nazvao izborom između "raka i srčanog udara".

Ipak, Pence je uspio da približi Trumpa i Koch braću pa se u hotelu Hilton na Manhattanu u noći izbora – kada je Trump u balskoj dvorani nakon pobjede obećavao "da će se boriti za zaboravljene muškarce i žene" SAD-a, u VIP salonu istog hotela na proslavi pobjede, prema riječima jednog od prisutnih biznismena, Douga Deasona iz Teksasa – našlo "najmanje osam ili devet milijardera", među njima i David Koch, najbogatiji resident Njujorka, kako navodi Jane Mayer.

I dok braća Koch "jašu na talasima Trumpa" dobri poznavaoci prilika kažu da, zapravo, igraju igru na duže staze.

Iako je američki predsjednik iskazao fiksaciju sa Time-ovim izborom ličnosti godine, bliskost braće Koch je mnogo veća sa potpredsjednikom SAD-a Penceom nego sa predsjednikom Trumpom.

Njihova bliskost datira još od 2009. i to upravo oko zakonske regulacije u Kongresu oko smanjenja emisije štetnih gasova, čemu su se skupa protivili, odnosno oporezivanju na osnovu klimatskih promjena.

The Guardian navodi da, što god da se dogodi sa ugovorom oko Time-a, optimizam braće Koch ima utemeljenje.

Naime, Mike Pence je jedini zvaničnik Bijele kuće kojeg predsjednik Trump, ljubitelj drame, ne može smijeniti.

"Oni definitivno igraju na duge staze i ne mislim da je njihova igra Trumpova administracija", kaže Scott Peterson iz monitoring grupe "Projekat provjere i ravnoteže" (Checks and Balances Project).

"Dok ljudi gledaju Trump cirkus, braća Koch postaju sve snažnija", zaključuje Peterson.

Koliko je jak uticaj Kocha na potpredsjednika Pencea, možda najbolje svjedoče riječi senatora Sheldona Whitehousea, demokrate sa Rod Ajlenda, koji je optužio braću Koch za kupovinu nedozvoljenog uticaja naročito oko zaštite okoline.

"Ako Pence postane predsjednik iz bilo kojeg razloga, vladu će vodi braća Koch-tačka", izjavio je Whitehouse za The New Yorker.

Zanimljivo je da je istog uvjerenja i Stave Bannon koji se, nakon što je napustio Bijelu kuću i funkciju glavnog savjetnika Donalda Trumpa, vratio u udarnu pesnicu desničarskog (alt right) Breitbart Newsa.

O mogućnosti da Pence bude predsjednik, Bannon je rekao: "Zabrinut sam da će on biti predsjednik, kojeg će Kochovi posjedovati".