Firma srpskog trgovca oružjem profitira uprkos sankcijama Sjedinjenih Država

Beogradska firma "Partizan Tech" srpskog trgovca oružjem Slobodana Tešića ostvarila je u 2025. profit od oko milion evra, uprkos višegodišnjim sankcijama Sjedinjenih Država.

U finansijskom izveštaju ove kompanije, koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre Srbije (APR), može se videti i da je firma imala značajna potraživanja od kupaca u inostranstvu.

Radio Slobodna Evropa (RSE) nije mogao da utvrdi u koje je zemlje firma izvozila jer institucije Srbije ne objavljuju te podatke, a na pitanja nije odgovorila ni firma "Partizan Tech".

Na pitanja RSE nije odgovorilo ni Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine koje izdaje dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme.

Jedan od najvećih trgovaca oružjem na Balkanu, kako su Tešića označile američke institucije, ostvario je prihode u godini kada je izvoz, prema instrukcijama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, bio zabranjen osam meseci. Vučić je 2025. najavio da će se oružje ubuduće izvoziti uz posebne saglasnosti.

Finansijski izveštaji pokazuju da su ostale firme u Srbiji koje su se našle na listi sankcija SAD-a zbog veza sa Tešićem prethodnih godina ugašene i pripojene njegovom "Partizan Tech-u".

Profit ostvaruju i tri beogradske firme koje se dovode u vezu sa Tešićem, a koje se bave trgovinom naoružanjem i vojnom opremom.

Slobodan Tešić je od 2017. na listi američkih sankcija jer je, kako je navedeno u obrazloženju, davao mito zvaničnicima da bi obezbedio ugovore o izvozu oružja sa više zemalja.

Sankcije podrazumevaju da je sva njegova imovina u SAD-u blokirana, a građanima SAD je zabranjeno da obavljaju transakcije sa Tešićem. To praktično znači zabranu izvoza u tu zemlju.

Ministarstvo finansija SAD dovelo ga je kasnije u vezu i sa nekadašnjim šefom obaveštajne službe Srbije Aleksandrom Vulinom koji mu je, kako se navodi, "pomagao u ilegalnoj trgovini oružjem".

Vulin je zbog veza sa Rusijom i korupcije takođe na listi sankcija SAD.

Nije odgovorio na pitanja RSE povodom navoda o vezama sa Tešićem.

Poslovanje uprkos zabrani izvoza

Srbija je, nakon instrukcija predsednika Aleksandra Vučića, krajem juna 2025. obustavila izvoz naoružanja - u jeku tadašnjeg izraelsko-iranskog sukoba i učestalih optužbi iz Moskve da preko posrednika izvozi municiju u Ukrajinu.

Prema informacijama koje su za RSE ranije potvrđene iz dve državne fabrike oružja, izvoz u inostranstvo ponovo je pokrenut od februara 2026.

Nakon višegodišnjeg poslovanja sa gubitkom, firma "Partizan Tech" u vlasništvu Slobodana Tešića je upravo u 2025. ostvarila profit, pokazuje javno dostupni finansijski izveštaj kompanije.

U prethodnoj 2024. firma je bila u gubitku za iznos veći od milion evra, a gubitke je beležila i prethodnih godina.

Izveštaj za 2025. pokazuje da "Partizan tech" ima oko 4,7 miliona evra potraživanja od prodaje od stranih kupaca, što ukazuje da je naoružanje izvozila u inostranstvo.

"Partizan tech" se ranije u pojedinim medijima dovodio u vezu sa kompanijom "International Golden Group" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, jednog od vodećih dobavljača vojske te zemlje.

Kompanija iz Emirata i Tešićeve kompanije bile su, između ostalog, na meti optužbi da su po povlašćenim cenama kupovale oružje od državne valjevske fabrike "Krušik".

Ove tvrdnje izneo je 2019. uzbunjivač u ovoj fabrici Aleksandar Obradović navodeći da su na koruptivan način ovi privilegovani trgovci imali "jednaku ili manju (cenu) od cene koštanja proizvoda".

Iz "International Golden Group" nisu odgovorili na upit RSE o saradnji sa Tešićevim kompanijama i kupovini oružja iz fabrika u Srbiji.

U ranijim izveštajima državnog revizora fabrike "Krušik" iz 2018. i "Zastava oružje" iz 2019. može se videti da su Tešićeva firma "Partizan tech" i kompanija iz Emirata odvojeno bili kupci naoružanja iz tih državnih fabrika.

Tešićeva firma spominje se i kao izvoznik naoružanja u izveštaju državnog revizora fabrike naoružanja "Prvi partizan" u Užicu, na zapadu Srbije, za 2018.

"Partizan tech" samo je jedna od firmi u Srbiji povezanih sa Tešićem koja je pod sankcijama SAD.

Na crnoj listi je od 2017. i firma "Technoglobal Systems" koja je godinu dana kasnije ugašena i pripojena firmi "Partizan Tech".

Američko Ministarstvo finansija je 2019. objavilo širu listu firmi povezanih sa Slobodanom Tešićem.

Sve te firme, između ostalih, "Falcon Strategic Solutions", "Vectura Trans" i "Araneks", "Velcom Trade" pripojene su firmi "Partizan Tech" tokom 2025. i 2026.

Profiti 'povezanih' firmi

Još tri kompanije u Srbiji, koje se dovode u vezi sa Tešićem, posluju profitabilno u odbrambenoj industriji.

Beogradska kompanija "Valir" profitirala je u 2025. skoro dva miliona evra. Najveći deo njenih prihoda je od izvoza robe na strano tržište, pokazuje njen finansijski izveštaj.

Ova kompanija dala je Tešićevoj firmi "Partizan Tech" zajam sa malom kamatom od 0,1 odsto, pokazuje poslednji finansijski izveštaj firme "Partizan Tech".

Istraživačka mreža BIRN ranije je dovodila u vezu "Valir" sa Tešićem, preko niza povezanih lica, navodeći da Tešić ovu kompaniju koristi kako bi zaobišao sankcije SAD-a i prodavao oružje toj zemlji.

Ova firma našla se u žiži javnosti u julu 2021. kada se ukrajinski avion srušio na severu Grčke. Utvrđeno je da je za Bangladeš prevozio vežbovne mine koju je srpska firma "Valir" kupila od državne fabrike "Krušik".

Još jedna firma koju su mediji dovodili u vezu sa Tešićem i izvozom u SAD uprkos sankcijama je "Zenitprom", koja je u 2025. ostvarila profit veći od 900 hiljada evra.

I ova firma je u toj godini veći deo prihoda ostvarila prodajom robe u inostranstvu.

RSE je uvidom u finansijske izveštaje utvrdio da je ova kompanija 2021. davala zajam Tešićevoj firmi "Partizan Tech", bez kamate.

Sa dobitkom posluje još jedna kompanija povezana sa Tešićem.

Firma "Sofag" u vlasništvu Jelene Petrović, Tešićeve ćerke, ostvarila je profit od oko 940 hiljada evra. U finansijskim izveštajima se vidi da je ostvarila finansijski prihod od oko 33 miliona evra od prodaje robe na inostranom tržištu.

Iz kompanija "Sofag", "Zenitprom" i "Valir" nisu odgovorili na pitanja RSE u koje države su izvozile naoružanje.

Tešić je, uz američke sankcije, skoro deceniju bio i na "crnoj listi" Ujedinjenih nacija zbog kršenja sankcija UN protiv izvoza oružja u Liberiju.

Veze sa Aleksandrom Vulinom

Šest godina nakon Tešića, pod sankcijama SAD našao se i tadašnji direktor Bezbednosno- informativne agencije (BIA) Aleksandar Vulin.

Američko Ministarstvo finansija sankcionisalo je 2023. Vulina zbog korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom.

U saopštenju je doveden u vezu sa Tešićem.

"Vulin je održavao obostrano koristan odnos sa srpskim trgovcem oružjem Slobodanom Tešićem pomažući da se Tešićeve ilegalne pošiljke oružja slobodno kreću preko granica Srbije", navelo je Ministarstvo u SAD-u.

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin trenutno nema nijednu državnu funkciju.

Iz Tešićeve firme "Partizan Tech" nisu odgovorili na pitanje o vezi sa Vulinom.

Odgovor nije stigao ni iz Vulinovog Pokreta socijalista.