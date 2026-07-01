U EU nema više carinskog izuzeća za Temu i druge kineske aplikacije

Evropska unija ukinula je carinsko izuzeće koje je omogućavalo da mali paketi iz trećih zemalja ulaze u EU bez plaćanja carine. To znači da evropski potrošači više neće moći da kupuju robu preko popularnih kineskih platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa pod dosadašnjim uslovima, zbog kojih su njihovi proizvodi često bili znatno jeftiniji od robe proizvedene u Evropskoj uniji.

Od 1. jula, onlajn kupovine izvan Evropske unije u vrednosti do 150 evra više nisu oslobođene carine, saopštila je Evropska komisija. Reč je o pravilima čiji je cilj stvaranje ravnopravnijih uslova za kompanije iz EU i jačanje zaštite potrošača.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Layen) je poručila da današnja promena ima za cilj da uspostavi ravnopravnije uslove za evropske kompanije i obezbedi bolju zaštitu potrošača.

"Previše ovih proizvoda ne ispunjava bezbednosne standarde Evropske unije, čime se potrošači izlažu riziku", navela je fon der Layen na platformi X.

Kako je saopštila Komisija, roba kupljena onlajn u trećim zemljama i poslata direktno potrošačima sada podleže carinskoj naknadi od tri evra po kategoriji proizvoda. Tu naknadu formalno će plaćati onlajn platforme ili kompanije koje prodaju i uvoze robu. Ipak, Evropska komisija priznaje da nije moguće predvideti da li će taj dodatni trošak biti prebačen na krajnje kupce kroz više cene proizvoda.

"Potrošači nisu ti koji moraju da plate ovu naknadu, već prodavci ili onlajn platforme koje su sada obavezne da plate carinu. Naravno, ne možemo govoriti u ime prodavaca ili platformi o tome da li će povećati svoje cene, ali odgovornost za plaćanje naknade od tri evra nije na potrošačima ", izjavila je portparolka Evropske komisije Arijana Podešta.

Naknada se ne obračunava po paketu, već prema vrsti proizvoda. To znači da će kupovina jednog artikla u više komada ili veličina, na primer pet istih majica u različitim brojevima, biti naplaćena jednom taksom od tri evra. Međutim, ako se u istoj pošiljci kupuju različite vrste proizvoda, na primer majica, sat i igračka, za svaku kategoriju proizvoda biće obračunata posebna taksa od po tri evra, iako svi artikli stižu u jednom paketu.

"Ovo izuzeće je uvedeno kako bi se izbegli visoki administrativni troškovi za kupovine male vrednosti. Međutim, okolnosti su danas potpuno drugačije. Sada u Evropsku uniju svakodnevno stižu milioni paketa male vrednosti. Istovremeno, kompanije iz EU koje robu uvoze na veliko plaćaju carinske dažbine, dok velike onlajn platforme iz trećih zemalja mogu robu da šalju direktno potrošačima bez tih troškova. Time je narušena ravnopravna tržišna utakmica, a ukidanje izuzeća omogućava da se uspostave jednaki uslovi za evropska preduzeća", rekla je Podešta.

Prema podacima Evropske komisije, samo tokom 2025. godine na tržište EU stiglo je 5,9 milijardi artikala u paketima male vrednosti iz trećih zemalja bez plaćanja carine. To znači da kroz evropske carine svakodnevno prolazi više od 16 miliona paketa namenjenih potrošačima. Paketi male vrednosti danas čine 97 odsto svih uvezenih artikala u EU, ali svega dva odsto ukupne vrednosti uvoza.

"Kako se trgovinski obrasci menjaju, konkurencija u ovom sektoru više nije ravnopravna. Pravilo o izuzeću se rutinski zloupotrebljavalo potcenjivanjem vrednosti robe ili veštačkim deljenjem narudžbina na više paketa kako bi ostale ispod praga od 150 evra", navodi Evropska komisija u saopštenju.

Brisel tvrdi da će nova pravila izjednačiti uslove poslovanja između evropskih trgovaca koji robu uvoze na veliko i velikih onlajn platformi izvan EU. Istovremeno, očekuje se da će doprineti rešavanju ekoloških problema povezanih sa naglim rastom elektronske trgovine, uključujući povećanje ambalažnog otpada i emisija nastalih u transportu.

Novi sistem uvodi i identifikatore proizvoda (PID) za uvezenu robu, što će carinskim organima omogućiti lakše otkrivanje nebezbednih proizvoda i robe koja nije u skladu sa standardima EU. Njihova upotreba biće dobrovoljna od 1. jula 2026. godine, a obavezna od novembra iste godine.

Evropska komisija navodi da je istraga sprovedena tokom 2025. godine pokazala da više od 60 odsto robe male vrednosti koja ulazi u EU nije u skladu sa evropskim standardima bezbednosti ili pravilima o kvalitetu proizvoda, što izaziva zabrinutost zbog prisustva toksičnih supstanci i netačnog označavanja.

Onlajn platforme će, prema novim pravilima, imati status takozavnog „smatranog uvoznika“, čime postaju pravno odgovorne za bezbednost proizvoda i mogu biti kažnjene ukoliko roba ne ispunjava standarde Evropske unije.

Carinska naknada od tri evra predstavlja privremenu meru i primenjivaće se do jula 2028. godine, kada bi trebalo da postane operativan novi Carinski centar za podatke Evropske unije. Nakon toga primenjivaće se standardne carine, u zavisnosti od tarifne klasifikacije, porekla i vrednosti proizvoda.

Ova mera deo je šire reforme carinskog sistema EU koju su Evropski parlament i države članice usvojili u martu 2026. godine. Reforma predviđa i uvođenje posebne naknade za obradu pošiljaka iz elektronske trgovine od novembra 2026. godine, kako bi se carinskim službama pomoglo da pokriju troškove obrade sve većeg broja pošiljaka.