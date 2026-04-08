Protest podrške studentima optuženim za pripremu rušenja ustavnog poretka Srbije, suđenje odloženo

Početak suđenja grupi studenata optuženoj za pripremu rušenja ustavnog poretka Srbije odložen je za 15. maj.

U znak podrške optuženim kolegama, ispred Palate pravde u Beogradu 8. aprila okupilo se nekoliko stotina studenata i građana.

Suđenje je odloženo zbog promene sudskog veća i sprečenosti dvoje okrivljenih da dođu u sud.

"Očekujem da će 15. maja konačno započeti ovaj postupak i da ćemo tokom procesa dokazati da u radnjama optuženih ne postoje elementi krivičnog dela", rekao je novinarima advokat optuženih studenata Boško Žurić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu 19. septembra podiglo je optužni predlog protiv devetoro studenata zbog, kako je navelo, priprema aktivnosti protiv ustavnog uređenja i bezbednosti.

Uhapšeni su posle protesta 28. juna u Beogradu, održanog u sklopu višemesečnih demonstracija pod vođstvom studenata sa kojih se traži odgovornost vlasti Srpske napredne stranke za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024.

Posle dvodnevnog zadržavanja, studenti su pušteni da se brane sa slobode.

Po izlasku iz sudnice, sedmoro studenata izašlo je 8. aprila pred okupljene kolege i građane.

"Ovo je pokušaj da se studenti ućutkaju i zastraše kako bi se smanjila naša brojnost na ulicama i u samom pokretu. Čini nam se velika nepravda, ali nas ima sve više i stojimo jedni uz druge", rekla je novinarima jedna od okrivljenih, studentkinja Ivana Milenković.

Sa masovnih protesta tokom 2025, od vlasti je zahtevano da objavi kompletnu dokumentaciju o rekonstrukciji glavne novosadske železničke stanice, da pravosuđe sankcioniše napadače na učesnike protesta i da se raspišu vanredni parlamentarni izbori.

Sa tim zahtevima se na protestu 28. juna na Slaviji u Beogradu okupilo više od 140.000 ljudi.

Usledila su hapšenja studenata nakon čega je pokrenuto više sudskih postupaka protiv njih, kao i aktivista.

Tužilaštvo je navelo da su uoči protesta 28. juna "dogovarali nasilne akcije učesnika skupa ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi".

"Planirali su i blokadu vitalnih saobraćajnica u više gradova, auto-puteva, mostova, tržnih centara, kao i dodatnu radikalizaciju kroz paljene kontejnera i postavljanje betonskih barijera", navelo je tada, između ostalog Tužilaštvo.

Opuženi studenti su negirali ove optužbe.

Na skupu podrške pred Palatom pravde u sredu u Beogradu bio je veliki broj njihovih kolega.

"Terete ih za kršenje Ustava Srbije, što je krajnje ironično od strane ove vlasti. Upravo ga ona svakodnevno krši i upravo bi ona trebalo da bude pozvana na odgovornost", rekao je student Aleksandar Melašinović za Radio Slobodna Evropa (RSE).

I student Ivan Edalinski došao je da podrži kolege.

"Nema mi smisla to za šta ih terete. Tako mogu da hapse koga hoće. Baš je veliki pritisak na studente", naveo je Edalinski za RSE.

Tragedija nakon koje su počeli masovni antivladini protesti u Srbiji nije pravosudno rešena više od 17 meseci.

Krivični postupak protiv 13 optuženih pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu u fazi je dopune istrage, dok se istraga zbog moguće korupcije u rekonstrukciji stanice vodi u Beogradu.



