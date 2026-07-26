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Danica Popović i Milan Ćulibrk: Da li Vučić poklanja građanima njihov vlastiti novac?

Danica Popović i Milan Ćulibrk: Da li Vučić poklanja građanima njihov vlastiti novac?
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Danica Popović i Milan Ćulibrk: Da li Vučić poklanja građanima njihov vlastiti novac?

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U Mostu Radija Slobodna Evropa tražili smo odgovor na pitanje odakle predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje je obećao da će do kraja godine podeliti građanima bilo povećanjem penzija i plata, bilo novčanim poklonima.

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