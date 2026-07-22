'Od toga živim': Stočari u Srbiji u strahu zbog afričke kuga svinja

Stočar Bora Šuljmanac iz sela kod Sremske Mitrovice, gde je zbog virusa afričke kuge svinja proglašena vanredna situacija, strahuje da zaraza ne dođe i do njegova farme. Za Radio Slobodna Evropa govori o merama koje preduzuna da bi zaštitio svoje životinje, ali i sopstvenu egzistenciju. Bolest ne predstavlja opasnost za ljude, ali može da nanese veliku štetu svinjarstvu. Novi talas afričke kuge svinja zahvatio je sedam okruga u Srbiji. (Snimatelj: Slaven Miljuš, montaža: Ana Toader)