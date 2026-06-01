Ministarka energetike Srbije sa zvaničnikom Bele kuće razgovarala o energetskoj saradnji i NIS-u

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je u ponedeljak da je razgovarala s izvršnim direktorom Nacionalnog saveta Bele kuće za energetsku dominaciju Džerodom Ejdženom (Jarred Agen) o jačanju saradnje Srbije i SAD u energetskom sektoru, kao i o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Đedović Handanović je na Instagramu navela je fokus razgovora bio na novim projektima koji mogu doprineti jačanju energetske sigurnosti, diversifikaciji izvora snabdevanja i razvoju moderne energetske infrastrukture.

Stejt department je krajem maja u izveštaju Kongresu, uz ocenu da energetska zavisnost od Rusije predstavlja stratešku ranjivost Zapadnog Balkana, naveo da diversifikacija isporuka energenata jača regionalnu stabilnost i prosperitet, pri čemu američki tečni prirodni gas, nuklearna tehnologija i obnovljivi izvori energije nude komercijalno atraktivne i geopolitički pouzdane alternative.

"Sa Sjedinjenim Američkim Državama imamo sporazum o strateškoj saradnji u energetici, što je ujedno i prvi strateški sporazum između naše dve zemlje koji je odličan okvir za saradnju, posebno u gasnom, hidro i sektoru obnovljivih izvora energije", navela je Đedović Handanović.

Ona je dodala da je sa zvaničnikom Bele kuće razgovarala i o sankcijama koje je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC uvela NIS-u i da je zahvalila na odlaganjima koje je Srbija dosad dobila da reši pitanje naftne kompanije koja je pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva.

"Srbija je otvorena za razgovore i svakodnevno radimo na iznalaženju dugoročnog rešenja, dok se NIS ne ukloni sa liste sankcija", navela je Đedović Handanović.

SAD su više puta produžavale rok za prodaju NIS-a i mađarska naftna kompanija MOL je krajem maja dobila novi rok do 6. juna da završi pregovore s Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u.

Pregovori između MOL-a i Srbije navodno su zapeli u vezi s radom NIS-ove Rafinerije i buduća pokrivenost tržišta Srbije naftnim derivatima.