Srbija i Gasprom produžili gasni aranžman za još tri meseca, rekla ministarka Đedović Handanović

Srpska ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u četvrtak da je Srbija obezbedila dodatna tri meseca snabdevanja gasom iz Rusije.

Đedović Handanović je posle sastanka s predsednikom Upravnog odbora ruskog gasnog giganta Gasproma Aleksejom Milerom rekla da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još tri meseca posle 30. juna, prenela je Radio-televizija Srbije.

"To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose", rekla je Đedović Handanović.

Ona je posle sastanak s Milerom tokom ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu je rekla i da se mora naći "održivo rešenje" za Naftnu industriju Srbije koja je pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva preko kompanije Gaspromnjeft.

Srbija je decenijama zavisna od uvoza gasa iz Rusije, odakle zadovoljava više od 80 odsto potreba za tim energentom, iako nema dugoročni ugovor s Rusijom o isporukama tog energenta.

Moskva je u oktobru produžila gasni aranžman do kraja godine, a ne na tri godine, kako su vlasti u Srbiji očekivale. Posle toga su bila dodatna produženja na po tri meseca.