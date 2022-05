Brnabić: Dojave o bombama pritisci zbog neuvođenja sankcija Rusiji

Dojave o bombama u Srbiji su pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji i pažljivo su planirane, rekla je 17. maja predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.



"Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i pritisci su neverovatni iz dana u dan", rekla je ona gostujući na televiziji Pink.



Javni objekti u Beogradu su poslednjih meseci, od početka ruske invazije na Ukrajinu, bili meta lažnih dojava o postavljenim bombama.



Brnabić je istakla kako ove dojave "sigurno" dolaze iz inostranstva, što, kako je navela, pokazuje činjenica da je dojava stigla i u beogradski tropikarijum, za koji većina građana ne zna i da postoji.



"Neko je gledao šta bi sve mogle da budu turističke atrakcije. Kod nas je tropikarijum mali i većina i ne zna za njega, to vam pokazuje da je neko planirao i da to dolazi iz inostranstva, jer da su to smislili neki iz Srbije, nikada ne bi poslali dojavu u tropikarijum", objasnila je Brnabić.



Naglasila je kako je neuvođenje sankcija Rusiji "izuzetno skupo" i dodatno usporava dalji rast zemlje, jer je i investitorima glavno pitanje postalo zašto Srbija još uvek nije uvela sankcije Rusiji.

Ministar policije Aleksandar Vulin je 17. maja o dojavama rekao da je to "specijalni rat koji se vodi protiv Srbije", ne navodeći detalje.



Ministar prosvete Srbije Branko Ružić je istog dana potvrdio kako je u svim pregledanim školama ustanovljeno da su dojave o bombama bile lažne.

"Zahtev Kosova vrhunac licemerja"

Premijerka je rekla kako je Srbija jedina koja poštuje principe međunarodnog prava i jedina zemlja za koju se ti principi ne menjaju od situacije do situacije, zbog čega se nalazi u teškoj, a nekad i mučnoj situaciji, te je po tome usamljena u svetu.



"Situacija je mučna, jer sve što vidimo iz dana u dan, i sa istoka i sa zapada jeste licemerje, jer svako tumači međunarodno pravo onako kako njemu odgovara, a nama se zamera što nešto ne poštujemo", rekla je ona.



Kao "vrhunac" licemerja, istakla je zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope (SE).



"To se dešava neposredno nakon što su političari u Prištini ukinuli Srbima na Kosovu i Metohiji osnovno ljudsko pravo - pravo na izbor", kazala je ona misleći na to što građani Srbije na Kosovu nisu mogli da glasaju na referendumu 16. januara i na izborima 3. aprila i dodala da očekuje da Kosovu bude odbijen zahtev za članstvo u SE.

Kosovo, čiju nezavisnost Srbija i dalje ne priznaje, je 12. maja apliciralo za članstvo u Savetu Evrope.



Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Grvala (Gervalla) je u video poruci, nakon podnošenja zahteva za članstvo u Savet Evrope, rekla da Priština otvara novo poglavlje.



Zvaničnici u Srbiji osudili su potez bivše pokrajine i najavili da će zvaničan Beograd nastaviti da radi na kampanji povlačenja priznanja Kosova kod drugih država.