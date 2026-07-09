Godinu i po dana bez kontrolnog tela: Može li se zaustaviti govor mržnje na televizijama u Srbiji?

"Postoje samo dva naroda, srpski i jevrejski, ostalo su nacionalnosti."

"Doći će do promena granica, Srbija će ponovo imati more."

Tretiranje crnogorskog referenduma o nezavisnosti kao "izdaje zajedničke istorije, tradicije, vere i porodice".

Zbog ovakvih poruka crnogorski regulator je u više navrata privremeno ograničavao emitovanje pojedinih emisija i čitavih programa televizija iz Srbije.

U Srbiji, međutim, već godinu i po dana ne postoji telo koje može da donese sličnu odluku.

Govor mržnje, diskriminacija, negiranje nacionalnog identiteta suseda i glorifikacija pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca ostaje bez sankcija.

"Naša medijska scena je od katastrofalne ušla u terminalnu fazu apsolutnog izostanka odgovornosti, kontrole i obzira prema zakonima, ljudima ili bilo čemu", ocenjuje Ivana Stevanović iz nevladine Fondacije "Slavko Ćuruvija".

I to jeste, kako kaže ona za RSE, delimično posledica nepostojanja Saveta REM-a od novembra 2024, kada je dotadašnjim članovima istekao mandat.

Godinu i po dana ne postoji Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM), u čijoj nadležnosti je da kontroliše i sankcioniše rad elektronskih medija.

Spor oko izbora novih članova Saveta REM-a traje mesecima.

Za to vreme Evropska unija upozorava da je formiranje tog tela jedan od uslova za nastavak evropskih integracija Srbije i pristup sredstvima iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Kako izgleda medijska scena?

U Srbiji se stručnim službama REM-a mogu prijaviti potencijalne nepravilnosti, ali je donošenje odluka po tim prijavama odloženo dok parlament ne izabere nove članove Saveta.

Nekadašnja članica Saveta REM-a Judita Popović trenutnu medijsku scenu opisuje kao prostor za manipulaciju vlasti.

Popović, koja je podnela ostavku sredinom 2023. ocenjuje da nema velike razlike od situacije kada je postojao Savet REM-a.

"Samo se propaganda pojačala i postala još primitivnija, prizemnija. Promoviše se ta situacija koja najviše odgovara vladajućem režimu", navela je.

Evropska komisija je u više prethodnih izveštaja o napretku Srbije u evrointegracijama, tražila da REM postupa nezavisno i u skladu sa zakonom.

Medijske organizacije su često kritikovale Savet REM-a da ne preduzima svoje zakonom propisane obaveze.

Ivana Stevanović iz Fondacije "Slavko Ćuruvija" kaže da stari REM možda ne bi reagovao, ali bi se makar znalo ko je odgovoran i kome se mogu podnositi žalbe.

"Ovo što sada imamo je 'Divlji zapad", ocenila je ona.

Navodi da postoje svakodnevni "obračuni" sa nezavisnim novinarima, aktivistima, opozicionim političarima, studentima, svim kritičkim glasovima.

"Mi sada već imamo ugrožavanje bezbednosti od strane različitih televizija prema tim ljudima s obzirom na to da se iznose njihovi najličniji privatni podaci, fotografije, da se danima vode kampanje protiv njih", dodaje.

Kao jednu od posledica nefunkcionisanja regulatora navodi i elektronske medije kojima ističu dozvole za rad.

"Imamo apsolutni haos, ne samo u smislu informisanja ili dezinformisanja, nego se nekim medijima ugrožava legalnost", rekla je.

REM takođe ima ključnu ulogu tokom izbornih kampanja, u kojima mora da obezbedi ravnopravnu zastupljenost političkih aktera u medijima

Šta koči izbor Saveta REM-a?

Spor je nastao oko izbora člana koga predlažu nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Savet ima devet članova, ali je u novembru izabrano njih osam.

Savez vojvođanskih Mađara (SVM), koalicioni partner vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), bio je protiv izbora tog člana tvrdeći da dva kandidata ne odražavaju volju većine nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Međutim četvoro izabranih članova je smatralo da vlast favorizuje kandidata Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, pa su podneli ostavke.

Sada se razmatra njihov povratak, ali su mišljenja podeljena da li je to moguće po zakonu.

Elvira Kovač, potpredsednica Skupštine Srbije iz redova Saveza vojvođanskih Mađara, kaže za RSE da nikome ne odgovara da ne postoji REM.

"Ali postoji Zakon o elektronskim medijima na osnovu koga smo, poštujući procedure sve odradili", tvrdi ona.

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje obustavio je postupak za člana Saveta REM-a koga predlažu nacionalne manjine i pozvao četiri člana koja su podnela ostavke da preuzmu funkcije.

Obrazloženje je da se približava raspisivanje redovnih izbora za savete nacionalnih manjina, pa da će se to sačekati za izbor njihovog predstavnika u REM-u.

Međutim, članovi koji su podneli ostavke zatražili su da se o njihovim mandatima izjasni i Skupština, a ne samo Odbor.

Zato je na dnevnom redu Skupštine Srbije autentično tumačenje člana Zakona o elektronskim medijima koji se odnosi na ostavke.

Međusobne optužbe vlasti i nevladinog sektora

Elvira Kovač kaže da postoji dogovor oko usvajanja autentičnog tumačenja da se ostavkom može smatrati samo izjava nakon preuzimanja funkcije.

Pošto članovi REM-a koji su podneli ostavke nisu zvanično preuzeli funkcije, tumačenje je da se njihove ostavke ne smatraju važećim i da mogu da nastave mandat.

Kovač kaže da nije poštovana procedura za izbor predstavnika nacionalnih manjina, a da se SVM uvek borio za prava nacionalnih saveta.

"Treba da imamo Savet REM-a barem od osmoro članova i da što pre, odmah posle izbora nacionalnih saveta, izaberemo i devetog", dodaje.

Nekadašnja članica Saveta REM-a Judita Popović kaže da bi bilo dobro da se to telo konstituiše i da se, "ako ništa drugo, bar talasa."

"Da se svakodnevno skreće pažnja na činjenicu da regulator ne radi svoj posao. Ja sam bila tamo i znam kako je meni bilo kada sam bila jedna naspram njih osmoro", ističe Popović.

Ona kaže da Regulator u Srbiji "faktički nikada nije ni bio oslobođen i autonoman od vladajućeg režima.

"To je već ustaljena praksa, koju su radikali doveli do nekih visina", navela je.

Upitana kome ne odgovara formiranje Saveta REM-a, Ivana Stevanović iz Fondacije "Slavko Ćuruvija" kaže da joj se čini da to najviše odgovara vlasti.

Vlast sve što je do sada radila je išlo ka tome da se REM ne formira.

"Vlast sve što je do sada radila je išlo ka tome da se REM ne formira. Da bi po komandi tabloidne televizije mogle da krenu u kampanje protiv određenih ljudi za koje vlast proceni da ih ugrožavaju", ocenila je.

Na drugoj strani, Elvira Kovač, poslanica vladajuće koalicije, odbacuje kritike da je vlast prepreka za formiranje REM-a.

"Nikome ne odgovara da nemamo REM, ali postoji Zakon o elektronskim medijima na osnovu koga smo poštujući procedure sve odradili", tvrdi ona.

Međutim, da je vlastima bitan sastav Saveta REM-a pokazuje izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića od sa zajedničke konferencije za medije sa predsednikom Evropskom saveta Antoniom Koštom (Kosta).

"Nemam pojma kako da to rešimo, da nekom poklanjate većinu u pojedinim telima. To nema nigde na svetu, a neki bi poželeli da se desi ovde u Srbiji", rekao je on 27. maja.

Četvoro članova Saveta REM-a koji su podneli ostavke, Rodoljub Šabić, Mileva Malešević, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković, saopštili su da će izneti stav o svom članstvu nakon što se Skupština izjasni o autentičnom tumačenju.