U Srbiji raste podrška uvođenju sankcija protiv Rusije

Sve je više građana Srbije koji su za uvođenje sankcija Rusiji, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnenja.



Broj onih koji su za to da vlasti u Beogradu uvedu sankcije protiv zvaničnog Kremlja porastao je za 10 odsto u periodu od maja do oktobra ove godine, objavila je nevladina organizacija Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA.



Rezultati ukazuju da se trend velike podrške Rusiji s početka rata smanjuje, kaže Vujo Ilić, savetnik za javne politike i jedan od autora istraživanja organizacije CRTA.



Istraživanje je sprovedeno na uzorku od hiljadu ispitanika u periodu od 24. septembra do 3. oktobra ove godine.



Srbija je jedna od dve države, kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja nije uvela sankcije Rusiji nakon agresije na Ukrajinu. Pored Srbije, to nije učinila ni Turska.

Vlasti u Srbiji pravdaju to ekonomskim interesima i podrškom Rusije kada je reč o nezavisnosti Kosova, koju zvaničan Beograd i Kremlj ne priznaju.