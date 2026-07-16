U Novom Sadu protest zbog prebijanja 15-godišnjaka u parku škole

U Novom Sadu u toku je protest ljudi koji su nezadovoljni što se policija tog grada na severu Srbije do sada nije oglasila povodom slučaja prebijanja dečaka ispred Medicinske škole.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak se nalazio u parku sa vršnjacima, kada je naišlo više, za sada nepoznatih osoba, noseći drvene palice.

Okupljeni dečaci su počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao, pao i tada su napadači počeli da ga udaraju.

Iz Dečije bolnice u Novom Sadu za Radio Slobodna Evropa su potvrdili da se povređeni 15-ogodišnjak nalazi na intenzivnoj nezi dečije hirurgije.

Kako su naveli, zadobio je teške telesne povrede na licu i glavi.

"Primenjunu se mere intenzivne terapije", dodali su.

Zborovi građana Novog Sada, koji su uz Forum roditelja Novog Sada organizatori ovog protestnog skupa, ocenili su da niko više nije siguran, a da su deca najmanje bezbedna.

"Parkovi i školska dvorišta moraju biti mesta bezbrižnosti, a ne mesta gde se strahuje za život. Ne možemo i ne smemo da ćutimo dok nam prebijaju decu", naveli su zborovi.