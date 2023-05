'Moramo da pokažemo šta osećamo': Kako nastavnici u Srbiji gledaju na povratak u škole?

On je upravo to i uradio 5. maja, kada je u njegovoj školi održan javni čas, iako su članovi sindikata obustavili rad.

"Mi preuzimamo odgovornost za bezbednost učenika u školama, ali realno nemamo mehanizme da u ovim okolnostima to zaista i radimo. Svakog dana se dešavaju sitna nasilja koja prerastaju u krupna", istakao je on.

Ivana Bogdanović Tomović smatra da više policajaca neće doprineti boljoj bezbednosti u školama.

"Mislim da čak i u ovoj nesretnoj školi "Vladislav Ribnikar" policajac ne bi pucao na to dete i ne bi sprečio sve to, nego bi to dete ubilo i policajca – ne zato što je on nesposoban, nego zato što je prosto naučen da u dete ne treba da puca", objašnjava ona.

I Nikola Ćebić smatra da bi trebalo doneti drugačije mere.

"Sve to što se predviđa su neke mere koje nas uvode u neku policijsku državu, policijsko društvo, a škola ne treba da bude to – naprotiv", kaže on.

Povratak u Osnovnu školu 'Vladislav Ribnikar'

Kada je reč o samom povratku u škole, Nada Vasić ističe da ne može ni da zamisli kako će biti deci koja bi trebalo da se vrate u zgradu škole "Vladislav Ribnikar".

"Kako će ta deca da sede na časovima i da se koncentrišu na gradivo, na učenje, na nastavu, kako će ta deca da rade kući domaći, ja verujte mi da ne znam", ističe ona.

Iako radi kao profesorka punih 19 godina, kaže da nije sigurna da li bi svoje dete pustila da se vrati u tu školu.