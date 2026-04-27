Uloženi milioni i minus na računu: Kako posluje srpsko-mađarska firma za trgovinu gasom

Prve dve i po godine poslovanja, srpsko-mađarska kompanija za trgovinu gasom beležila je minus na računu.

Osnovana 2023. godine, firma je u vlasništvo mađarske državne kompanije MVM ONEnergy i javnog preduzeća Srbijagas.

Kada je osnovana, Ministarstvo rudarstva i energetike je za Radio Slobodna Evropa (RSE) saopštilo da će se zajednička kompanija Serbhungas "baviti trgovinom prirodnim gasom u Srbiji i regionu".

Međutim, do sada je to preduzeće poslovalo samo na domaćem tržištu, a iz javno dostupnih dokumenata ne može se videti ko su bili ključni kupci.

Gas koji su prodavali nabavljali su samo od Srbijagasa, pokazuje analiza RSE na osnovu finansijskih izveštaja ove kompanije.

"Te firme rade na istom tržištu. Ne vidim koji je rezon. Neko treba da kaže šta Srbijagas sprečava da radi taj isti posao i bez ćerke firme", kaže za RSE stručnjak za energetiku Dragan Vlaisavljević.

Na pitanja RSE o poslovanju nije odgovorilo ni preduzeće Serbhungas, ni njegovi vlasnici mađarski MVM i srpski Srbijagas.

I mađarska i srpska strana do sada su u zajedničku kompaniju uložile po oko milion evra.

Njeno osnivanje jedan je od projekata koje su dogovarali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i odlazeći mađarski premijer Viktor Orban.

Budući premijer Mađarske Peter Mađar (Magyar) najavio je da će preispitati ugovore i sporazume koje je sklapala Vlada njegovog prethodnika Viktora Orbana.

Partija Tisa (Tisza) Petera Mađara nije odgovorila na upit RSE da li će se i ovaj projekat preispitivati.

Srbijagas do sada uložio oko milion evra

Sporazum o osnivanju Serbhungasa je potpisan na zajedničkoj sednici Vlada Srbije i Mađarske na Paliću, na severu Srbije u junu 2023. Potpisivanju su prisustvovali Vučić i Orban.

Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije, kompanija je registrovana posle manje od dve nedelje u Novom Sadu, na istoj adresi na kojoj se nalazi i sedište Srbijagasa.

Mađarska kompanija ima 51 odsto vlasništva, Srbijagas 49 odsto.

Zajedno su kao osnovni kapital uložili 200.000 evra.

Međutim, nekoliko meseci kasnije, novim ulaganjima MVM i Srbijagasa, osnovni kapital uvećan je na oko dva miliona evra.

Tako je državno preduzeće Srbijagas, uz saglasnost Vlade Srbije, dalo još 882.000 evra za ovu kompaniju, vidi se iz finansijskog izveštaja.

Mađarski MVM je i nakon dokapitalizacije ostao većinski vlasnik sa 51 odsto, što znači da je uložio još oko 918.000.

Ministarstvo energetike Srbije je 2023. najavilo da će Srbijagas sa MVM-om osnovati zajedničku kompaniju i u Mađarskoj, čime će "polako početi da gradi svoj položaj na regionalnom tržištu".

Ni iz Srbijagasa, ni iz Ministarstva energetike nisu odgovorili na pitanja RSE da li je ta kompanija osnovana.

Kako je do sada poslovao Serbhungas?

Prihodi kompanije Serbhungas od prodaje gasa uvećavali su se svake godine. U 2025. kompanija je pihodovala je oko 42,4 miliona evra.

Međutim, svaku godinu završila je sa gubitkom. Na kraju 2025. firma je bila u minusu oko 627.000 evra.

Stručnjak za energetiku Dragan Vlaisavljević objašnjava da je reč o trgovačkoj firmi, koja ne bi trebalo da ima velike troškove.

"Ako je otkupljivala gas od Srbijagasa ona je trebalo da napravi pozitivno poslovanje, što znači ako kupujete gas od svoje majke firme vi treba da ga prodate po skupljoj ceni i da napravite pozitivan rezultat", objašnjava.

Iz finansijskih izveštaja se vidi da Serbhungas ima minimalan broj zaposlenih, uz natprosečno visoke plate za Srbiju.

U prve dve godine Serbhungas je imao jednog zaposlenog. Tokom 2024. na njegovu mesečnu platu odlazilo je u proseku 11.500 evra.

Prosečna plаta, sa porezima i doprinosima, u Srbiji u 2024. godini bila je oko deset puta manja.

U 2025. kompanija je dobila još jednog zaposlenog. Na njihove plate potrošeno je oko 109.000 evra.

Deo troškova, kako se vidi iz finansijskih izveštaja, odlazi i na "ostale lične rashode".

Tu, pored ostalog spadaju, troškovi za angažovanje osoba koje nisu stalno zaposlene, naknade za direktore, članove upravnog i nadzornog odbora, službeni put i prevoz.

Tokom 2025. godine na to je potrošeno oko 325.000 evra.

Poslovanje Srbijagasa kritikuju nezavisna državna tela zadužena za kontrolu finansija, kao što su Državna revizorska institucija i Fiskalni savet.

Milionski dugovi Srbijagasa Državni gigant je tradicionalno na vrhu liste najvećih gubitaša u Srbiji, koju objavljuje Agencija za privredne registre (APR). U 2024. bio je na 11. mestu, sa više od 140 miliona evra minusa. Za finansiranje poslovanja Srbijagas uzima kredite kod banaka, pokazuju javno dostupni izveštaji o poslovanju preduzeća. Garanciju za milionske kredite daje država, koja potom i otplaćuje dugove tog preduzeća. U oceni budžeta Fiskalnog saveta, procenjuju da će samo u 2026. godini na teret države pasti oko 140 miliona evra duga Srbijagasa prema bankama. Serbhungas nije jedina ćerka firma Srbijagasa. Pod okriljem Srbijagasa, prema izveštaju APR-a za 2024, posluje još 17 povezanih firmi.

Poslednja je osnovana na jesen 2025. - Gas Infrastruktura. Prema najavama nadležnih, trebalo bi da od matičnog preduzeća preuzme upravljanje gasnom infrastrukturom u Srbiji.

Koji je interes mađarske strane?

MVM ONEnergy deo je mađarske državne elektroprivredne grupacije MVM.

MVM se bavi proizvodnjom, distribucijom i trgovinom električnom energijom, ali je prisutan i u sektoru gasa.

Iz mađarske kompanije RSE nije dobio odgovore na pitanja koja je njihova uloga i poslovni interes u funkcionisanju kompanije u koju su uložili preko milion evra, a koja do sada beleži gubitke.

Prema mišljenju Dragana Vlaisavljevića, u slučaju da firma beleži profit, od takvog aranžmana koristi ima jedino mađarska strana.

"Mađarska kompanija time širi tržište i dobija nove kupce", objašnjava.

Osim ove zajedničke firme, MVM ONEnergy u Srbiji ima i kompaniju za trgovinu električnom energijom.

Mađarski MVM postao je 2025. većinski vlasnik i dve privatne srpske firme.

Gasna saradnja Srbije i Mađarske

Mađarska i Srbija imaju razvijenu saradnju i u skladištenju gasa od 2022. godine.

Na iznajmljivanje skladišta u susednoj Mađarskoj, Srbija je primorana jer nema dovoljno prostora na svojoj teritoriji.

Srbija zavisi od uvoza ruskog gasa, odakle podmiruje više od 80 odsto potreba za ovim energentom.

Isti slučaj je i sa Mađarskom. Podaci iz oktobra 2025, pokazuju da ova zemlja uvozi oko 95 odsto svog prirodnog gasa iz Rusije.

I Evropska unija i SAD pozivaju partnerske zemlje da ograniče uvoz energenata iz Rusije, kako bi se uticalo na smanjenje prihoda kojima Moskva finansira invaziju na Ukrajinu.