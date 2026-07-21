U Kruševcu bez krivičnog postupka zbog plakata sa pozivom na bojkot albanskih pekara

Više javno tužilaštvo u Kruševcu, u centralnoj Srbiji, zaključilo je da nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka po službenoj dužnosti zbog plakata s natpisom "Seti se Gazimestana, ne kupuj kod Šiptara".

Taj plakat se pojavio početkom jula ispred pekare u tom gradu čiji je vlasnik albanske nacionalnosti.

Kako se navodi u odgovoru ovog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa, 21. jula, policija u Kruševcu je obišla pekare i mjesta oko pekara na području ovog grada, a za koje je bilo poznato da su vlasnici albanske nacionalnosti.

"Tom prilikom je utvrđeno da je na banderi, u blizini jedne pekare, čiji je vlasnik T.I. iz Kruševca, bila zalepljena nalepnica na kojoj je pisalo 'Seti se Gazimestana, ne kupuj kod Šiptara'. Policijski službenici PU Kruševac obavili su razgovor sa T.I. Nakon analize prikupljenih obaveštenja, Više javno tužilaštvo u Kruševcu zaključilo je da nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka za bilo koje delo koje se goni po službenoj dužnosti", navodi se u odgovoru za RSE.

Grad Kruševac, u centralnoj Srbiji, osudio je ranije svaki vid poziva na diskriminaciju, širenje mržnje i podsticanje podela među ljudima povodom plakata neprimerenog i diskriminatornog sadržaja, koji je nepoznata osoba postavila na javnoj površini.

U saopštenju gradskih vlasti navodi se da je Kruševac oduvijek bio grad siguran za sve koji su u njemu rođeni, ali i grad dobrih domaćina za sve koji su u njega došli da žive, rade ili ga posjete.

Gradske vlasti pozvale su nadležne državne organe da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se u najkraćem roku otkrio počinilac, utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i rasvijetlili motivi takvog postupanja.

Policija Kosova je 28. juna tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu privela 37 osoba, a pred sudom je procesuirano njih 36, uglavnom iz Srbije i zemalja regiona.

Mjera deportacije i zabrana ulaska na Kosovo na tri godine, uz novčane kazne izrečena im je zbog uzvikivanja "Kosovo je Srbija" uz podignuta tri prsta, što se, kako je navedeno u odluci Osnovnog suda u Prištini, smatra nacionalističkim porukama.