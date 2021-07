Krizni štab Srbije: Treća doza vakcine za hronično obolele

Krizni štab Srbije zaključio je da treću dozu vakcine protiv korona virusa treba da dobiju osobe koje imaju imunodeficijentna stanja i različita hronična oboljenja, saopštila je nakon sednice Kriznog štaba ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

"Osobe koje su imale transplantacije, one na hemodijalizi, osobe sa malignim oboljenjima koje primaju imunosupresivne terapije, ljudi sa hroničnim oboljenjima jetre, bubrega i pluća - to su osobe kod kojih je postvakcinalni imunitet kraći", rekla je Kisić Tepavčević.



Navela je da je Krizni štab zaključio da treću dozu treba da dobiju šest meseci posle primljene druge doze vakcine.



Dodala je da će se pratiti istraživanja u svetu i na osnovu njih odlučivati da li i ostale grupe ljudi treba da prime treću dozu vakcine.



Kisić Tepavčević je kazala da se istraživanja o trećoj dozi vakcine rade svuda u svetu i da još nema konzistentnih zaključaka o tom pitanju.



Ona je navela da je u Srbiji obe doze vakcine primilo 2.572.636 osoba ili 47,6 odsto punoletnih građana.



Rekla je da je samo u 52 lokalne samouprave obuhvat imunizacije viši od 50 odsto, a u osam niži od 30 odsto.



"Apelujem na sve građane koji do sada to nisu uradili, da se vakcinišu. Vidite da je obuhvat značajan, međutim to još nije dovoljno da bi se sprečilo širenje bolesti", kazala je Kisić Tepavčević.



Ona je dodala da je vakcinisana svaka peta osoba mlađa od 30 godina u Srbiji, da ta grupa ranije nije bila prioritetna ali da je došlo vreme da se taj "najsnažiniji deo populacije vakciniše" zato što su značajni prenosioci bolesti.



Govoreći o predstojećoj školskoj godini, ona je rekla da će odluka o tome kako će početi školska godina biti doneta u nedelji pre 1. septembra a da će "način odvijanja nastave zavisiti od epidemiološke situacije neposredno pre toga".



Na pitanje da li se planira uvođenje sankcija ili ograničenja za nevakcinisane ona je odgovorila da se "priča o potencijalnim sankcijama uvek svede na činjenicu da nema gore kazne od one da se razbolimo ili da prenesemo infekciju na nekog iz najbližeg okruženja".



"Vakcinacija je lična odgovornost i zaštita", rekla je Kisić Tepavčević.