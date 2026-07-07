Kome Srbija daje pare za obnovu škola, kuća i bolnica na Kosovu?

Građevinske firme "Rad 028", u vlasništvu Radula Stevića, nema na adresi na Kosovu, na kojoj je registrovana u srpskom sistemu, utvrdio je Radio Slobodna Evropa. I firma i vlasnik su pod sankcijama Vašingtona, a Stević je i na kosovskoj optužnici za umešanost u oružani napad u Banjskoj. Ipak, to ne sprečava institucije Srbije da toj firmi dodeljuju milionske ugovore za građevinske radove u srpskim sredinama na Kosovu. (Snimatelj: Slaven Miljuš, montaža: Ana Toader)