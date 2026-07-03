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Policija Srbije na granici sa Kosovom uhapsila muškarca zbog sumnje na ratni zločin

Granični prelaz Merdare na granici između Kosova i Srbije, 28. decembar 2022.
Granični prelaz Merdare na granici između Kosova i Srbije, 28. decembar 2022.

Policija Srbije uhapsila je na graničnom prelazu Mutivode sa Kosovom jednu osobu zbog postojanja sumnje da je izvršilac ratnog zločina.

Uhapšen je O. S. (1953) zbog sumnje da je u junu 1999. u Sofaliji kod Prištine u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), lišio života civile srpske nacionalnosti, bračni par Stanisavljević, Vladimira i Persu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je da je osumnjičenom pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu određen pritvor do 30 dana.

Uhapšeni je Osman Seljmani (Selmani), objavio je na Fejsbuku njegov sin Fljorie (Florie).

Naveo je da je uhapšen 1. jula i da se suočava sa optužbama koje porodica smatra "neosnovanim i neistinitim."

"Verujemo u njegovu nevinost i stajaćemo uz njega dok se ne otkrije puna istina", dodao je u objavi Fljorie Selmani.

Srbija je više puta hapsila državljane Kosova pod optužbama za ratne zločine na Kosovu 1998-99, a samo 2025. godine zabeleženo je nekoliko takvih hapšenja.

Tokom 1990-ih, Srbija je OVK okarakterisala kao terorističku organizaciju, dok je za Kosovo OVK organizacija koja je štitila lokalno stanovništvo od represije jugoslovenskih oružanih snaga.

Kosovske vlasti su nedavno uhapsile brojne osumnjičene i podigle niz optužnica za ratne zločine na Kosovu.

Slučajevi uhapšenih u Srbiji, prema izvorima u Ministarstvu vanjskih poslova i dijaspore

Arbnor Spahiu – uhapšen u junu pod sumnjom za "teško ubistvo" u Banjskoj; pušten na slobodu 21. novembra.

Lulzim Halili – uhapšen u julu, optužen za "ratne zločine"; i dalje se nalazi u pritvoru.

Saša Đorđević – uhapšen u julu, pod sumnjom za "saradnju sa Državnom obavještajnom službom Albanije (SHISH), putem Kosovske obavještajne agencije (AKI)"; i dalje se nalazi u pritvoru.

Behar Preniqi – uhapšen u augustu, kao "osumnjičeni pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK)"; i dalje se nalazi u pritvoru.

Hazir Haziri – uhapšen u septembru pod sumnjom za "ratne zločine"; pušten na slobodu u januaru 2026. godine.

Avni Qenaj – uhapšen u novembru zbog "ratnih zločina"; sud u Beogradu odredio mu je jednomjesečni pritvor.

Milan Vukašinović se sumnjiči da je 1. novembra otet od strane srpske žandarmerije u Leposaviću, u sjevernom dijelu Kosova.

Dana 14. augusta, vlasti u Srbiji saopštile su da su na graničnom prelazu Horgoš, između Srbije i Mađarske, uhapsile još dvije osobe s inicijalima X.E. i B.E. (Xhemajl i Bashkim Emini), pod sumnjom da su kao pripadnici OVK‑a "počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva". Pet dana kasnije, oni su pušteni na slobodu.

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