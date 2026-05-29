Sijevo odlikovanje za Vučića, Kastra, Putina i Nazarbajeva

Autoritarni lideri u većini slučajeva su na spisku onih koje je kineski predsednik Si Đinping odlikovao zlatnim ordenom prijateljstva. Brat Fidela Kastra, Raul, lider Kazahstana Nursultan Nazarbajev i predsednik Rusije Vladimir Putin, neki su od njih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslednji je među dobitnicima. Rekao je da je "zamalo zaplakao" zbog časti koja mu je ordenom ukazana. Šta je to zbog čega je zaslužio priznanje, takođe autoritarnog, kineskog predsednika i šta je to što Srbiju i Kinu vezuje u saradnji? (Snimatelj: Slaven Miljuš, montaža: Ana Toader)