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Peking najveći vojni snabdevač Beograda, Srbija najavljuje nove nabavke

Peking najveći vojni snabdevač Beograda, Srbija najavljuje nove nabavke Peking najveći vojni snabdevač Beograda, Srbija najavljuje nove nabavke
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Peking najveći vojni snabdevač Beograda, Srbija najavljuje nove nabavke

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Srbija nastavlja da se oprema kineskim naoružanjem. Nabavku dodatnih supersoničnih balističkih raketa, kao i kupovinu novih vazduhoplova, najavio je predsednik Srbije. Prema međunarodno dostupnim registrima naoružanja, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja poseduje rakete CM-400, a Peking je najveći vojni snabdevač Beograda. Evropska unija i Sjedinjene Države više puta su upozoravale na opasnosti produbljivanja vojne saradnje sa Kinom, imajući u vidu da je Srbija kandidatkinja za članstvo u EU. (Snimatelj: Slaven Miljuš, montaža: Ana Toader)

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