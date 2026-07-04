Peking najveći vojni snabdevač Beograda, Srbija najavljuje nove nabavke

Srbija nastavlja da se oprema kineskim naoružanjem. Nabavku dodatnih supersoničnih balističkih raketa, kao i kupovinu novih vazduhoplova, najavio je predsednik Srbije. Prema međunarodno dostupnim registrima naoružanja, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja poseduje rakete CM-400, a Peking je najveći vojni snabdevač Beograda. Evropska unija i Sjedinjene Države više puta su upozoravale na opasnosti produbljivanja vojne saradnje sa Kinom, imajući u vidu da je Srbija kandidatkinja za članstvo u EU. (Snimatelj: Slaven Miljuš, montaža: Ana Toader)