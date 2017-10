Iz haške tamnice za školsku katedru

Šta će general osuđen pred Haškim tribunalom Vladimir Lazarević predavati na Vojnoj akademiji, pitaju iz nevladinih organizacija koje se bave dokumentovanjem kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.

U Ministarstvu odbrane za RSE navode da bi "sve istaknute starešine, učesnici ratova (građanskog rata, sukoba na KiM 1998. i NATO agresije 1999.) svoje znanje i iskustvo trebalo da prenesu akademcima".

Ministarstvo nam je u pisanom odgovoru navelo da će Vojna akademija odlučiti ko će od starešina držati predavanja, a da će predlog dati Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Srbije. Takođe je navedeno da će starešine biti predavači po pozivu i da njihov agnažman neće biti plaćen.

Državni zvaničnici ćute na ideju koju je izneo ministar odbrane Srbije Aleksandra Vulina da visoki oficiri Vojske Jugoslavije koji su komandovali tokom rata na Kosovu 1999. godine i tokom ratova u bivšoj SFRJ, a među njima i haški osuđenik Vladimir Lazarević, svoja iskustva prenose kadetima.

Kako je ministar Vulin rekao "Večernjim novostima", generali poput Lazarevića, Božidara Delića, Ljubiše Dikovića, imaju "mnogo toga važnog da prenesu mlađim kolegama".

Osim Lazarevića koji je bio komandant Prištinskog korpusa i Treće armije Vojske Jugoslavije među predavačima bi, prema najavama, trebalo da se nađu i penzionisani general, poslanik i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, te aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.

Član skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski, kaže za RSE da apsolutno podržava stav ministra Vulina.

"Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči ni na kakvom političkom planu nego svoja iskustva iz rata na Kosovu treba da predoči", smatra Lazanski.

Objašnjavajući zašto podržava stav ministra odbrane, Lazanski kaže da je general Lazarević osuđen, ali da je u njegovom slučaju dokazano da je on upozorio sve pripadnike Treće armije da se pridržavaju Ženevskih konvencija.

"To je jedno, a o Haškom tribunalu, kao diplomirani pravnik, imam posebno mišljenje i smatram da to nije nikakav sud pravde nego jedan politički instrument da se napiše nova istorija na Balkanu", kaže Lazanski.

Šta će oni to da predaju? Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine?

Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovljno otišao u Hag, po komandnoj odgovornosti na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilnim stanovništvom, a pušten je na slobodu nakon dve trećine odslužene kazne.

Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoja vojna iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti, i uz učešćnje njihovih jedinica, stradale hiljade civila.

"Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko ko je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 1999. godine, odslužio je kaznu i vratio se u Srbiju. U zoni odgovornosti Delićeve 549. brigade ubijeno je oko 2.200 albanskih civila. U zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića ubijeno je oko 1.400 albanskih civila, a u zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, Prištinskog korpusa kojim je komandovao od 24. marta do 10. juna 1999. godine, ubijeno je oko 6.200 civila", kaže Stjepanović.

Nakon toga, navodi Stjepanović, oni nisu ništa preduzeli da istraže te zločine i kazne počinioce nego su tela dobrog dela tih žrtava završila u masovnim grobnicama u Srbiji, podsećajući da je do sada pronađeno oko hiljadu tela na četiri lokacije, a da se još traga za hiljadu i sto ljudi.

Međutim, ministar Vulin je pre desetak dana u Nišu na skupu bivših starešina Treće armije Vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja, među kojima je bio i general u penziji i haški osuđenik Vladimir Lazarević, rekao da se "tih ljudi... nikada nije postidela vojska kojoj su komandovali, i nikada ih se nije postideo narod koji su branili i odbranili".

"Mi smo ponosni na ove ljude i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi", rekao je tada Vulin.

I dok ministar odbrane poručuje da je "prošlo vreme kada ljudi, koji su branili državu i narod tokom NATO agresije", nisu mogli da uđu u Vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su "nas terali da ih se stidimo", Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.

"Šta će oni to da predaju? Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine? Da li su to stvari koje će oni predavati? Ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi? Dakle, to je zaključak haških presuda da je 800.000 kosovskih Albanaca proterano za to kratko vreme od dva i po meseca", kaže Stjepanović.

[RSE/Video, oktobar 2017.]

Zbog Vulinovih poteza prozivke stižu direktno na adresu Vlade Srbije i premijerke Ane Brnabić.

Liberalno-demokratska partija (LDP) konstatuje da "Vlada Srbije nedeljama ćuti na Vulinovo ponašanje i tako samo osnažuje njegove namere koje su sada već jasne. On je promoter i zaštitnik ratnih zločinaca, osoba koja ih podržava i slavi i na taj način uskraćuje građanima pravo na punu istinu, koja se mora reći kada se o ratovima govori".

LDP smatra da njegova smena više nije pitanje političke borbe, već da se mora hitno prekinuti sa podrškom "ekstremnim strukturama koje su ohrabrene Vulinovim ponašanjem".

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) zahteva da predsednica Vlade Ana Brnabić u najhitnijem roku, a najkasnije do kraja nedelje, započne proceduru za razrešenje ministra Vulina.

"Očekujemo od premijerke Brnabić hitno podnošenje predloga za razrešenje ministra Vulina, koji bi označio otklon aktuelne Vlade od zločinačke politike koja je vođena devedesetih godina, kako bi se napravio konačan rez na promociji ratnih zločinaca koja predstavlja najbezobzirnije razvlačenje pameti građana Srbije", navela je Inicijativa podsećajući da se zapisano, dokumentovano i činjenično potkrepljeno svedočenje o onome što je srpski vojno-policijski vrh radio na Kosovu nalazi u presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (predmeti: Kosovska šestorka i Vlastimir Đorđević, op.a.).

Nemanja Stjepanović zaključuje da je reč o jednom kontinuitetu sa devedesetim godinama.

"I to vrlo jasno ministar Vulin stavlja do znanja. On govori da mi hoćemo da ispravimo nepravdu, da mi hoćemo da vratimo te ljude u institucije. Umesto da prionemo na čišćenje vojske i policije i drugih državnih institucija od tih ljudi koji su bili na ovaj ili onaj način umešani u ratove, mi sada imamo situaciju da ih u te institucije vraćamo", ocenjuje Stjepanović.

Nakon pomenutog govora, koji je Vulin održao nedavno u Nišu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kajl Skat preneo je na Tviteru tekst "Vašington posta" pod naslovom "Srpski ministar odbrane hvali osuđenog ratnog zločinca", ocenivši da "meseci rada na poboljšanju imidža Srbije u SAD mogu biti podriveni jednom izjavom".

U Srbiji, kao uostalom i u zemljama regiona haški osuđenici se neretko tretiraju kao heroji.