"Mislim da će fokus Brisela, kada je reč o radu buduće vlade, pre svega biti na reformama, borbi protiv korupcije i unapređenju slobode medija, gde Studentska lista ima veoma snažnu platformu i jasnu želju da ostvari pomake, a isto tako i Evropska unija."

Ovo u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže Fredrik Veslau (Frederic Wesslau), viši saradnik za politiku u okviru programa za evropsku bezbednost pri Evropskom savetu za spoljne odnose, međunarodne think thank organizacije.

Veslau je bio jedan od učesnika panela "Provera kredibiliteta proširenja EU", koji je održan u utorak u okviru "Beogradske bezbednosne konferencije", događaja koji u glavnom gradu Srbije organizuje nevladin Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Konferencija se održava manje od mesec dana nakon parlamentarnih izbora u Srbiji na kojima je posle 14 godina vlast izgubila Srpska napredna stranka (SNS), a većinu u parlamentu dobila Studentska lista, pokret nastao tokom dve godine masovnih antivladinih protesta u Srbiji.

U međuvremenu, predstavnici vladajuće većine u javnim nastupima ističu da će fokus buduće vlade biti na vladavini prava i borbi protiv korupcije, dok na spoljnopolitičkom planu ne najavljuju promene.

"Još uvek je mnogo nepoznanica, ali ovo vidim kao optimističan trenutak za Srbiju i generalno Evropu", kaže Frederik Veslau.

RSE: Danas je konstituisana Skupština Srbije, prva posle 14 godina u kojoj većinu neće imati SNS. Ne znamo u kom tačno pravcu će ići nova vladajuća većina, ali kakva su vaša očekivanja u tom smislu?

Veslau: Mislim da pre svega treba da prepoznamo da je ovo zaista istorijski trenutak i da su izbori ponudili istorijsku priliku Srbiji da promeni svoj pravac i izvrši korekciju kursa nakon mnogo godina Vučićeve vladavine.

Dakle, sada je zaista na Studentskoj listi da se ujedini, konsoliduje, da predloži kredibilnog premijera, ministre i vladu, kao i da se fokusira na ispunjavanje svojih obećanja, jer mislim da su očekivanja u društvu veoma velika. Sada je reč o prelasku sa izborne pobede na sprovođenje politike u praksi, na neki način.

RSE: Šta je sa spoljnom politikom? Ono što znamo jeste da ne možemo očekivati promenu odnosa sa Rusijom. Da li će to biti prepreka integraciji Srbije u Evropsku uniju?

Veslau: Mislim da u Briselu i u mnogim prestonicama država članica postoji osećaj da je Studentskoj listi potrebno vreme da se konsoliduje, da zaista pronađe svoje uporište i poziciju. Zato ne očekujem da će u ovoj fazi biti mnogo pritiska na buduću vladu da uvede sankcije Rusiji ili da prizna Kosovo. Ali, naravno, to su važna pitanja za mnoge države članice i za sam Brisel.

Ipak, u ovom trenutku ne vidim da postoji zaista veliki pritisak na Beograd da napravi pomake po tim pitanjima.

RSE: Jedna od stvari na koju nova većina stavlja akcenat jesu reforme u oblasti vladavine prava. Da li je to nešto što bi moglo da ubrza evropski put Srbije, uprkos eventualnim neslaganjima o pitanjima spoljne politike sa Briselom?

Veslau: Apsolutno. Mislim da je to svojevrsna objedinujuća platforma unutar Studentske liste i da je veoma usklađena sa napretkom u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Mislim da sa strane Brisela postoji očekivanje da će nova vlada ojačati vladavinu prava, preduzeti korake u borbi protiv korupcije, sprovesti reformu sektora bezbednosti i slično, što je, naravno, u potpunosti u skladu sa procesom pristupanja EU i napretkom na tom putu.

Dakle, mislim da bi EU po tom pitanju bila veoma podržavajuća i spremna da ponudi različite vidove pomoći novoj vladi.

RSE: Pre gotovo 20 godina bili ste savetnik tadašnjeg šefa Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) Joahima Rikera. Sada, sa promenom vlasti u Srbiji, kakva su vaša očekivanja kada je reč o odnosima Beograda i Prištine?

Veslau: Postoji proces u kojem Evropska unija posreduje. Mislim da bi bilo mudro da se nova vlada u taj proces uključi na konstruktivan način. Ponovo, sa strane Brisela postoji osećaj da nova vlada najpre treba da bude formirana i da pronađe svoje uporište. Ali, naravno, ovo je važno pitanje i za Brisel i za mnoge države članice.

Tako da se nadam da će u jednom trenutku doći do nekakvog rešenja koje bi služilo interesima i Srbije i Kosova, kao i celog regiona.

RSE: Pomenuli ste da postoji proces, međutim on je već dugo u zastoju. Da li sada, uz nešto opušteniju situaciju i, nadamo se, manje tenzija u Srbiji, očekujete da bi to moglo da bude podsticaj za promene?

Veslau: Da, mislim da je to moguće. Ponovo, ne mislim da će Brisel postavljati vrlo čvrste zahteve novoj vladi da odmah ostvaruje rezultate kada je reč o Kosovu, sankcijama Rusiji i sličnim pitanjima. Mislim da će fokus pre svega biti na reformama, borbi protiv korupcije i unapređenju slobode medija, gde Studentska lista ima veoma snažnu platformu i jasnu želju da ostvari pomake, a isto tako i Evropska unija.

Mislim da bi to mnogo doprinelo popravljanju odnosa između EU i Srbije i postavljanju tih odnosa na zdravije temelje.

Ali, u nekoj fazi će takođe biti neophodno da dođe do revitalizacije procesa između Kosova i Srbije i, nadamo se, konstruktivnog pristupa sa obe strane.

RSE: Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, da li očekujete promene u odnosima Beograda i Sarajeva, imajući u vidu da su Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić imali saveznika u Miloradu Dodiku?

Veslau: Nadam se. Videćemo kako će se stvari razvijati. Mislim da bi to koristilo regionu, koristilo bi Bosni i Hercegovini i doprinelo stabilnosti u regionu. Ali sačekajmo da vidimo. Mislim da mnoga od ovih pitanja još uvek nemaju odgovor i da će biti potrebno vreme da se neki od tih stavova zaista učvrste i definišu.

Ali mislim da je važno dati Studentskoj listi vremena da se organizuje, pronađe dobar način rada, formira vladu, usvoji kvalitetnu platformu za rad vlade i počne da je sprovodi. I ponovo, mislim da su fokus na reformama u oblasti vladavine prava i reforma sektora bezbednosti veoma dobro mesto za početak.