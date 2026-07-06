Evropska komisija predaje pismenu preporuku za Srbiju za otvaranje klastera 3

Evropska komisija predstaviće članicama Evropske unije pisanu preporuku da je Srbija spremna za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i preporučiće da se ovaj klaster otvori tokom jula, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE) iz pouzdanih izvora u Briselu.

Preporuka će se naći na dnevnom redu sastanka ambasadora članica EU, zakazanog za 8. jul. Srbija je već uvrštena na zvaničnu agendu tog sastanka.

Prema izvorima upoznatim sa sadržajem pisma, Evropska komisija će pozitivno oceniti izmene spornih pravosudnih zakona usvojenih krajem juna.

Izvori RSE navode da će Komisija u pismu koje će biti predstavljeno ambasadorima članica pomenuti i imenovanje članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i njegovu punu funkcionalnost, izborni okvir usklađen sa preporukama ODIHR-a, kao i napredak u usklađivanju sa sankcijama i viznom politikom Evropske unije.

Prema poslednjim zvaničnim podacima, stepen usklađenosti Srbije sa restriktivnim merama EU iznosi 60 odsto. Međutim, Srbija se i dalje nije uskladila sa sankcijama koje se odnose na Rusiju, Belorusiju i Kinu.

Kada je reč o viznoj politici, prema podacima Evropske komisije, Srbija je uvela vize za državljane četiri treće zemlje, dok je potrebno da to učini za još 12 zemalja kako bi se u potpunosti uskladila sa viznom politikom EU.

Pokušaj da obezbedi saglasnost svih članica EU

Evropska komisija nastoji da ovim dokumentom ubedi članice Evropske unije da odobre otvaranje klastera 3 za Srbiju već naredne nedelje.

Preporuka da je Srbija tehnički spremna za otvaranje ovog klastera postoji još od 2021. godine, ali članice EU dosad nisu dale zeleno svetlo za nastavak pregovora između Beograda i Brisela.

Prvobitni razlog bilo je neusaglašavanje Srbije sa sankcijama protiv Rusije, a kasnije i pogoršanje stanja u oblasti vladavine prava.

Srbija od decembra 2021. godine nije otvorila nijedan klaster u pristupnim pregovorima i u međuvremenu je izgubila status lidera u procesu evropskih integracija.

Za otvaranje ili zatvaranje klastera, odnosno pregovaračkih poglavlja, neophodna je jednoglasna saglasnost svih država Evropske unije.

RSE je prošle nedelje objavio da među državama članicama i dalje ne postoji konsenzus o otvaranju Klastera 3. Određeni broj zemalja ostaje rezervisan zbog dva ključna pitanja – neusaglašavanja Srbije sa sankcijama protiv Rusije i stanja u oblasti vladavine prava.

Ključna nedelja za odluku

Ova nedelja smatra se ključnom za eventualno otvaranje Klastera 3, budući da će naredne sedmice biti održane međuvladine konferencije sa ostalim zemljama. Ove konferencije su forum na kojem se otvaraju ili zatvaraju pregovaračka poglavlja.

Crna Gora bi 14. jula trebalo da privremeno zatvori dva pregovaračka poglavlja, dok se očekuje da istog dana Ukrajina i Moldavija otvore po jedan pregovarački klaster.

U institucijama EU deo zvaničnika smatra da je ovo pogodan trenutak da i Srbija dobije ohrabrujući signal iz Brisela odobravanjem otvaranja Klastera 3, za koji Evropska komisija već godinama ocenjuje da je zemlja tehnički spremna.