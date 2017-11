'Kosovski čvor': Kako u dijalog kad je rešenje već doneto?

Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nema jer vlast u Srbiji već ima zacrtano rešenje o ovom pitanju, smatraju učesnici debate „Kosovski čvor“, održane u ponedeljak uveče u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Različiti su, međutim stavovi o tome na koji način i kojim tempom treba pristupiti ovom problemu: dok jedni smatraju da sa kosovskim mitom treba raskrstiti i priznati nezavisnost Kosova, drugi zastupaju stanovište da je trenutno nemoguće postići bilo kakav kompromis za obe strane i da je status kvo za sada najbolje rešenje.

„Mislim da će se ideja o dijalogu raspasti i da neće dovesti ni do kakvog zaključka“, stav je Olivera Ivanovića, lidera Građanske inicijativeSloboda Demokratija Pravda (SDP) sa Kosova, o takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu.

Ivanović napominje da načelno nije imao ništa protiv Vučićevog dijaloga, ali pod uslovom da to ne bude unapred pripremljeno rešenje. Prema njegovim rečima, kosovski problem je decenijama star i ne može se razrešiti „lakim rešenjima“, među koje on ubraja i podelu Kosova, za koju se, podsetimo, više puta zalagao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić:

„Podela je takozvano lako rešenje koje se sprovodi samo na mapi. U životu to rešenje nije moguće bez takozvanog rata ograničenog dejstva, što znači nove žrtve. Pojedinci izlaze sa ovom idejom zato što to kabinetski gledaju. Ne zamišljaju da se na toj mapi, ako se ona uveliča, mogu videti glave ljudi koji zbog toga mogu da stradaju. Prema tome, ja nisam za to da ’kosovski čvor’ sečemo. Jer, sve ove ideje: podela, priznanje, rat su laka rešenja koja neće doneti stabilnost i mir“, rekao je Ivanović.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je odmah po stupanju na tu dužnost, u julu najavio pokretanje "unutrašnjeg dijaloga" o Kosovu i rekao da očekuje da će na osnovu toga predlog za Kosovo biti iznet marta 2018. godine.

Lider Levice Srbije i bivši šef tima za pregovore sa Kosovom u vreme vlasti Demokratske stranke, Borislav Stefanović, taj predsednikov poziv je na tribini ocenio kao njegov „monolog sa samim sobom“.

„Ovaj dijalog je u stvari unutrašnji Vučićev monolog. On priča sa starim Vučićem u sebi i pokušava starog Vučića da ubedi da su došla druga vremena, da ne može više onako da govori. Za taj njegov unutrašnji dijalog su mu potrebne kulise, alibi koji će da pokaže da su evo i drugi tu, da smo pričali i da imamo neki rezultat“, rekao je na Stefanović.

Prema njegovom mišljenju, najbolje rešenje bio bi sveobuhvatni sporazum koji bi definisano sva sporna pitanja između Srbije i Kosova, a koji ne bi omogućio člastvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.

Ishod kosovskog pitanja je odavno poznat i on predstavlja krajnji cilj dijaloga koji se vodi u Briselu između Beograda i Prištine, smatra novinar nedeljnika „Vreme“ Dejan Anastasijević. Narednih godina, dodaje on, treba očekivati da obe strane potpišu pravno obavezujući ugovor koji zagovaraju prvenstveno Nemačka i Sjedinjene Države:

„Srbi će dobiti Zajednicu srpskih opština sa ovlašćenjima manjim od Republike Srpske, ali ipak većim od nevladine organizacije. Sa Kosovom ćemo imati ugovor o relaksaciji odnosa po ugledu, nimalo slučajno, na istočnu i zapadnu Nemačku. U tom pravcu će se ići i to će se u narednih nekoliko godina ostvariti formalno. Kako će to u praksi izgledati, još uvek niko ne može da kaže. Ali, to je ishod koji je zacrtan i na njega je Vučić – uveren sam u to, mada nemam nikakvih dokaza – odavno pristao“, kaže Anastasijević.

Osvrnuvši se na nedvno održani prvi krug lokalnih izbora na Kosovu, Anastasijević je istakao da je potenciranje Srpske liste od strane zvaničnog Beograda opasno kako za kosovske Srbe, tako i za društvo u Srbiji.

„Zato što su ovi lokalni izbori u stvari paradigma i model prema kojima će se lokalni izbori u samoj užoj Srbiji, da se tako izrazim, odvijati. To je kombinacija mita, zastrašivanja i ucena po kojoj je Srpska lista osvojila devet od deset mesta rezervisanih za Srbe na kosovskim parlamentarnim izborima, i oduvala sve druge na kosovskim lolalnim izborima. Taj recept će se primenjivati i u Srbiji i biće samo jedna prava patriotska stranka, a svi ostali će biti neprijatelji, kao što je Oliver Ivanović neprijatelj“, kaže Anastasijević.

Sociološkinja Vesna Pešić smatra da je neophodno raskrstiti sa mitom o Kosovu i prihvatiti realnost da je ta teritorija nezavisna od Srbije.

„Svi ljudi znaju, zna i Vučić, zna i Tomislav Nikolić, da je Kosovo za Srbiju izgubljeno. Da li možemo onda da napravimo nekakve faze da vidimo izlaz iz tunela za tu našu državu da se ona na neki način stabilizuje i da onda na kraju i taj komšijski problem rešimo?“, zapitala se Vesna Pešić.

Vesna Pešić je bila članica komisije Udružene jugoslovesnke demokratske inicijative (UJDI) koja je napisala izveštaj o stanju ljudskh prava na Kosovu i predstavila ih u knjizi "Kosovski čvor – drešiti ili seći" koja je objavljena 1990. godine, a po kojoj je nazvana tribina.

„Ta komisija je ustanovila da je kroz istoriju odnosa između Srba i Albanaca stalno bilo potčinjavanje jednih i drugih i da je tu uvek vladala dominacija onoga ko je zgrabio vlast. Dakle, taj koji ima vlast on tlači ovog drugog. Naš zaključak je bio da moramo da izađemo iz toga i da neko dominira nad nekim i da u stvari svi treba da budu slobodni građani“, rekla je Vesna Pešić.

Tribinu "Kosovski čvor" organizovao je Forum za civilne mirovne službe (ZDF).