Preteći grafiti u Beogradu 'prizivaju' vojsku na Kosovu bez reakcije države

On kaže da mu se uopšte ne sviđa to što se nacionalistički propagira po zidovima.

"Kakav povratak, kakvo Kosovo, kakva vojska, mislim da ima nekih ljepših stvari da se ljudi njima zanimaju", naveo je.

"Kad se vojska na Kosovo vrati" je stih iz prepeva narodne pesme "Ječam žnjela Kosovka devojka". U originalu ove pesme ne postoji takav stih.

Beograđanin koji se predstavio kao Miodrag rekao je za RSE da razume one koji pišu ovakve poruke, ali da ih on sam ne bi pisao.

"Ima onih kojima to koristi, da zbunjuju narod, mislim da to rade mladi. Neko im to ubaci kao temu, mislim da nisu mnogo načitani i obrazovani ti koji to pišu", rekao je on.