U centralnoj Srbiji iscureo amonijak, četiri osobe hospitalizovane

Četiri osobe su hospitalizovane nakon što je iscureo amonijak iz hladnjače u mestu Guča, u centralnoj Srbiji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Akcident se dogodio u noći između subote i nedelje, pedeset minuta nakon ponoći.

Kako je u saopštenju navedeno, po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije koji su, u saradnji sa drugim nadležnim službama, preduzeli sve neophodne mere radi zaštite građana i stavljanja situacije pod kontrolu.

Sedam osoba je evakuisano, od kojih su četiri primljene u bolnicu u Čačku.

Intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je u 6.55 časova u nedelju.

Amonijak (NH 3 ) je industrijska hemikalija sa širokom primenom u različitim oblastima. Simptomi trovanja amonijakom mogu uključivati kašalj, bol u grudima, kratak dah i iritaciju očiju.

U teškim slučajevima, trovanje amonijakom može dovesti do respiratorne insuficijencije, kome, pa čak i smrti.