Može li Vučić ponovo postati premijer Srbije?

Nakon najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će podneti ostavku na tu funkciju pre isteka mandata, otvara se pitanje da li to znači njegov odlazak u političku penziju ili ipak prelazak na neku drugu funkciju. Analitičari kažu da je moguć scenario u kom bi Vučić ovaj potez iskoristio da se zadrži na vlasti, s obzirom da, po Ustavu, ne može postati predsednik Srbije i po treći put. Iz Srpske napredne stranke i Vučićevog kabineta do sada nisu komentarisali ove moguće scenarije.