U Španiji 12 osoba stradalo u šumskom požaru, toplotni talas zahvatio južnu Evropu

Najmanje 12 osoba je poginulo, a šest je povrijeđeno u šumskom požaru na jugu Španije, izvijestila je regionalna vlada Andaluzije.

Oko 150 vatrogasaca radi na obuzdavanju požara, za koji svjedoci kažu da je izazvan padom dalekovoda prije nego što se proširio na šumovito područje u Los Gallardosu u Almeriji.

Vlasti još nisu potvrdile uzrok požara.

Dugotrajni toplotni talas s temperaturama od oko 40 °C izazvao je šumske požare širom južne Evrope ovog ljeta.

Stotine vatrogasaca bori se s velikim požarima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, dok su hiljade ljudi bile prisiljene napustiti svoje domove.

"Broj poginulih u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde o još šest smrtnih slučajeva", navodi se u saopštenju regionalne vlade Andaluzije.

Tijela nekoliko žrtava pronađena su u automobilima, nakon što su pokušali pobjeći od plamena dok se požar širio tokom noći.

Šef regionalne vlade Juanma Moreno nazvao je ove smrtne slučajeve "tragedijom".

Među povrijeđenima je i osoba koja je prebačena u bolnicu zbog udisanja dima, kao i još jedna osoba koja je zadobila opekotine.

Četiri osobe su zbrinute na licu mjesta zbog lakših opekotina i respiratornih problema uzrokovanih gustim dimom.

Požar je doveo i do zatvaranja puteva, dok je 1.000 stanovnika evakuisano, saopštile su hitne službe.

Premijer Pedro Sanchez izjavio je u maju da će Španija ove godine rasporediti svoj najveći odgovor na ljetne šumske požare do sada, prenijeli su lokalni mediji i AFP.

Španska Vojna jedinica za vanredne situacije, koja se angažuje u velikim kriznim situacijama, saopštila je da će se pridružiti naporima za gašenje požara u Los Gallardosu.

U junu je Španija dostigla svoj najviši dnevni prosjek temperatura od 1950. godine, a zabilježeni su i dani s najvišim temperaturama ikada izmjerenim za taj mjesec.

U nekim dijelovima zemlje prognozirane su temperature i do 42 °C.

Prošle godine u Španiji je izgorjelo rekordnih 393.000 hektara, prema Evropskom informacionom sistemu za šumske požare (EFFIS), što je više od šest puta iznad španskog prosjeka zabilježenog između 2006. i 2024. godine.

Klimatske promjene podižu temperature širom svijeta, a Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava – dvostruko brže od globalnog prosjeka, podaci su klimatske službe Copernicus.

To uzrokuje učestalije ljetne toplotne talase, veći pritisak na zalihe vode u Evropi i intenzivnije šumske požare.

Prošla godina bila je najgora sezona šumskih požara u Evropskoj uniji otkako je 2006. počelo vođenje evidencije, s više od rekordnih milion izgorjelih hektara širom EU.