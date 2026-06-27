Centar Beograda blokiran za saobraćaj pred miting naprednjaka

Pred miting vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) 28. juna, centar Beograda je blokiran za saobraćaj.

Miting, pod sloganom "Srbija, jedna porodica", održava se uoči verskog i državnog praznika Vidovdana, a najavljeno je i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Prema najavama, na skupu biti predstavljen naziv stranačke liste SNS-a na predstojećim izborima, kao i deo političkog programa.

Izbori, međutim, još nisu raspisani, uprkos višemesečnim najavama predsednika Srbije.

Vanredni parlamentarni izbori zahtev su studentskog pokreta, koji je od novembra 2024. predvodio masovne antivladine proteste u Srbiji.

Studenti u blokadi svoj protest organizuju 28. juna u Kraljevu.

Kako izgleda centar Beograda?

Pred početak stranačkog skupa SNS-a, u centru Beograda, pred Skupštinom Srbije, postavljena je bina, a štandovi sa hranom i pićem protežu se do okolnih ulica.

Pre Vučićevog govora, očekuje se da pred Skupštinu stignu kolone mladih pristalica vlasti. U organizaciji SNS-a, aktivisti su, iz više pravaca Srbije krenuli peške ka Beogradu u danima pred miting.

Najavljeno je i da će kroz Beograd proći i zastava Srbije, duga oko 500 metara. SNS je predstavlja kao "najveću do sada".

Na bini ispred Skupštine nastupiće i pevači, a uoči Vučićevog govora, najavljeno je da će roboti, nazvani Dragutin i Milutin, zaigrati kolo.

Okupljeni će, kako je najavljeno, moći da "glasaju" za prioritetne oblasti za razvoj zemlje - odnosno da u improvizovane kutije na više lokacija ubace listiće na kojima će označiti prioritete za razvoj Srbije.

Šta poručuju naprednjaci uoči skupa?

Predsednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je uoči mitinga da to nije samo stranački događaj, već "narodno sabranje" sa kojeg će, kako je naveo, biti predstavljeni politički ciljevi, platforma i naziv liste.

"Ne mogu da kažem da je to samo stranački događaj, jer će biti prisutni ljudi koji nisu članovi nijedne stranke, ljudi snažnih patriotskih uverenja, koji su zabrinuti za ono što je Srbija doživela i kroz šta je prošla", rekao je Vučević za RTS 26. juna.

Govoreći o raspisivanju izbora, Vučević je naveo da u narednim mesecima treba očekivati odluke nadležnih institucija.

Na pitanje da li je počela predizborna kampanja, odgovorio je da je svako ko je u politici i stranačkom životu "praktično uvek u kampanji".

Redovan termin za izbor novog saziva Skupštine Srbije je novembar 2027. godine.

Pre toga, i Aleksandru Vučiću ističe drugi predsednički mandat, a zakonski rok za raspisivanje predsedničkih izbora je do marta 2027.

Masovni protesti protiv vlasti počeli su nakon pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu u novembru 2024, u kojoj je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Studenti i građani koji ih podržavaju od tada zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za nesreću a od maja 2025, insistiraju na izborima na kojima će i sami učestvovati.