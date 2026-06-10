Kako je Sky u BiH povezao političare, narko-kartele i policiju?

Više od stotinu osoba, uključujući policajce, političare, advokate i obavještajce, optuženo je ili osuđeno pred Sudom Bosne i Hercegovine nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija.

Policijske i sigurnosne agencije rade na identifikaciji oko 3.000 preostalih osoba iz BiH upletenih u narko-mrežu razgranatu širom zemlje, regije i Europe.

"Da međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile Sky i Anom servere i dešifrirale te poruke, mi za većinu tih lica možda nikad ne bismo ni saznali", kazao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka. Njegov identitet je poznat Radiju Slobodna Evropa.

Što su Sky i Anom aplikacije?

Sky ECC je bila šifrirana aplikacija isključivo za razmjenu poruka, slična WhatsApp-u. Koristila se na posebno modificiranim telefonima i bila je popularna u kriminalnim mrežama. Europske i američke policije su 2021. godine zaplijenile njene servere i dešifrirale je. Anom je bila "tajna" komunikacijska platforma koju je zapravo razvio i kontrolirao američki FBI u suradnji s drugim agencijama i distribuirao je kriminalnim grupama kako bi ih nadzirao.

Do sad je podignuto 20 optužnica, a krivnju je priznalo 17 lica koji su osuđeni na ukupno 30 godina zatvora.

Izrečene su, pored ostalih, prvostepene presude za likvidaciju načelnika Kriminalističke policije Republike Srpske Radenka Bašića, a za prevoženje droge pravosnažno je osuđen granični policajac BiH Vladan Kovačević.

Osumnjičeno je ili optuženo više od 300 osoba, među kojima su tridesetak policajaca, bivši savjetnik državnog ministra sigurnosti Bojan Cvijetić, te bivši načelnik općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić.

Iz Tužiteljstva BiH navode da su identificirali ne samo kriminalne osobe koje su sudjelovale u krijumčarenju droga, nego i pojedince iz političkih i sigurnosnih struktura koji su pružali informacije, pravnu zaštitu ili pomagale u "pranju" najmanje tri milijuna eura.

"Takozvani Sky tim formiran je krajem 2021. godine. U njemu je radilo 11 tužilaca, otprilike petina svih. Optužili smo i pripadnike raznih policijskih agencija, bivšeg savjetnika ministra sigurnosti kao i dva advokata", kazao je glavni državni tužitelj Milanko Kajganić 12. marta predstavljajući rezultate.

Prve optužnice podignute su 2023. godine, nakon što su zapadne policijske agencije dostavile BiH stotine hiljada poruka razotkrivenih u sklopu globalnih operacija tokom 2021. godine, u kojima su sudjelovali Interpol, Europol i američki Savezni istražni ured (FBI).

Optuženima se sudi za ubistva, trgovinu više od sedam tona marihuane i kokaina, pranje više milijuna eura, korupciju, zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem, krivotvorenje isprava i krijumčarenje ljudi, pored ostalog.

Tko je sve optužen?

"Mi u jednom predmetu koji je u toku imamo jednog korisnika Sky aplikacije koji je razmijenio više od 900.000 poruka s više od 300 nepoznatih lica", kazao je za RSE jedan policijski istražitelj iz Sarajeva koji je zatražio da mu se ne otkriva identitet zbog vlastite sigurnosti.

Pojašnjava da su korisnici tih aplikacija koristili nadimke i da su tek uspoređivanjem s drugim saznanjima iz istraga i dokazima o počinjenim krivičnim djelima mogli identificirati manji dio njih.

"Radimo tri godine, a identifikovali smo tristotinjak od oko 3.000 korisnika Sky/Anom aplikacija iz BiH. To znači da smo na samom na početku", naglasio je ovaj policijski istražitelj za RSE.

Same poruke iz dešifriranih aplikacija nisu dovoljan dokaz pred sudom, ali su na osnovu njih identificirane osobe i krivični događaji, te provedene policijske akcije u BiH i Europi u kojima su pronađeni droga, novac, oružje i drugi dokazi.

Potom su napisane optužnice, od kojih neke broje hiljade stranica dokaza i desetke svjedoka i sudskih vještaka.

Sky/Anom predmeti na nižim sudovima Dok je Sud BiH zauzeo stajalište da su poruke s kriptiranih aplikacija Sky i Anom zakonit dokaz, praksa nižih sudova u BiH i dalje je neujednačena. Kantonalni sud u Tuzli u predmetu protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića za organizirani kriminal odbacio je Sky dokaze kao nezakonite. Kantonalni sud u Sarajevu i Okružni sud u Banjoj Luci prihvatili su ih u postupcima za ubistvo sarajevskih policajaca te protiv lica optuženih da su pripadnici narko-skupina povezanih s "Kavačkim klanom.

Razotkrivena je i hijerarhijska struktura tih kriminalnih grupa.



Na vrhu su bili organizatori, povezani s vođama drugih organizacija u regiji i Europi, koji su upravljali međunarodnim operacijama i za koje je znala samo nekolicina onih koji su niže u komandnom lancu.

"Većina komunikacija putem Sky/Anom aplikacija se odvijala na međunarodnom nivou. Identifikovali smo jedno lice koje je živjelo u Sarajevu, Dubaiju, Nizozemskoj, Južnoj Americi i Južnoj Africi, koje je veliku količinu novca unosilo i ulagalo u BiH", kazao je policijski istražitelj iz Sarajeva za RSE.

"Srednji sloj" činili su tzv. logistički operativci, kuriri i posrednici koji su u doticaju s politikom, policijom i pravosuđem.

Prema podacima iz sudskih spisa, među njima je najmanje sedam osoba iz policijskih i sigurnosnih struktura, uključujući Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) koja je nadležna za najteža kriminalna djela, Graničnu policiju BiH, kao i MUP-ove entiteta Republike Srpske i Kantona Sarajevo.

Treći sloj činile su advokati i političko-poslovne strukture koji su optuženi da su omogućavali "pranje novca" i prikrivanje krivičnih djela.

Svima zajednički narkotici

Prema navodima Tužiteljstva BiH, više organiziranih kriminalnih organizacija bilo je uključeno u krijumčarenje više od sedam tona marihuane i najmanje 35 kilograma kokaina iz Albanije i Južne Amerike prema tržištima na Zapadnom Balkanu i Europskoj uniji.

Tužitelji tvrde da su milijuni eura novca pribavljenog trgovinom drogom "ubacivani" u legalne financijske tokove u BiH.

Među optuženima su i vlasnici i direktori deset privatnih firmi preko kojih je, prema tvrdnjama tužitelja, vršeno "pranje novca" kroz izgradnju stambenih zgrada ili kupovinu raznih nekretnina.

Novac pribavljen od prodaje droge ulagan je i u različite biznise, najviše u Sarajevu, poput marketinga i IT sektora, trgovinu, upravljanje parkiralištima, kupovinu luksuznih vozila, prema navodima iz optužnica.

Zvanično je "zaleđeno" oko 1,2 milijuna eura u kriptovalutama.

U predmetu protiv "Karišika i ostalih" optuženo je 12 osoba i šest firmi, a tužitelji navode da je više od tri milijuna eura nezakonito stečenog novca u više navrata "u koferima" uneseno preko granice, te potom "ubačeno" u legalne poslovne tokove u Bosni i Hercegovini.

U drugom predmetu, protiv advokata "Zlatka Ibrišimovića i drugih", optužnica navodi da su četvero optuženih bili dio organizirane kriminalne grupe koja je djelovala u BiH, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Nizozemskoj, Belgiji i drugim članicama EU.

Tužiteljstvo tvrdi da su stotine hiljada eura pribavljenih trgovinom drogama korištene za kupovinu nekretnina, uključujući dva stana u centru Sarajeva.

"Penthaus u Sarajevu danas se proda za preko 10.000 maraka [oko 5.000 eura] po kvadratu, koji kasnije 'zjapi' prazan. Ko danas ima 30 godina, nema dana radnog staža, a ima 200.000 maraka da kupi auto. Odete na pijacu, razmjenjuju se devize. Eto samo tri primjera kako se 'peru pare'", kaže za RSE Esad Abaz, koji skoro tri decenije radi kao stalni sudski vještak.

Kao ostale firme preko kojih se može oprati novac Abaz navodi hiljade kafića, restorana, frizerskih salona, butika i obrta, čiji rad porezne uprave ne mogu svakodnevno kontrolirati, jer, kako i same godinama ističu, nemaju dovoljno inspektora.

Većina suđenja još uvijek u toku

Samo su tri predmeta u cijelosti okončana, a jedno djelomično.

Najviša pojedinačna kazna izrečena je krajem 2023. godine u predmetu "Dragan Pejović i drugi", koji je potpisao sporazum o priznanju krivnje osuđen je na pet godina zatvora.



Suoptuženi u ovom predmetu, granični policajac Vladan Kovačević koji je bio optužen da je prevozio drogu, priznao je krivnju i osuđen je na tri i po godine. Drugih deset suoptuženih osuđeno je na 12 do 18 mjeseci zatvora, u što im je svima uračunat i pritvor i svi su nakon odluženja kazne na slobodi.

Novčane kazne, odnosno oduzimanje nezakonito stečene imovine je simbolično i ukupno iznosi ukupno oko 20.000 eura.

Sudovi su u predmetima koji su u toku "zamrznuli" novac, vozila i drugu imovinu vrijednu milijune eura za koju se tvrdi da potječe iz kaznenih djela.

Ukupno je dosuđeno oko 30 godina zatvorskih kazni za 17 optuženih.

Zbog složenosti predmeta i velikog broja optuženih, očekuje se da će procesi u 17 aktivnih predmeta trajati godinama.

Prema zvaničnim podacima Tužiteljstva BiH, u okviru "Sky ili Anom predmeta" uhapšeno je i saslušano oko 150 osumnjičenih osoba.

Među njima je oko 30 policajaca, advokata, sudaca i zaposlenika sigurnosnih agencija, a glavni državni tužitelj Milanko Kajganić najavio je "intenziviranje rada na ovim predmetima" nakon završetka konkursa i zapošljavanja novih tužitelja.