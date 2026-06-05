Gradonačelnik Severne Mitrovice priveden pa pušten zbog pokušaja da ofarba srce na znaku 'Ja volim Mitrovicu'

Policija Kosova privela je na razgovor gradonačelnika Severne Mitrovica Milana Radojevića i predsednika Skupštine opštine Ivana Zaporožca kada su crvenom bojom u spreju pokušali da oboje zeleno srce na znaku "Ja volim Mitrovicu", koji je postavila prethodna vlast na čelu sa albanskim gradonačelnim Erdenom Atićem (Atiq).

Oni su u međuvremenu pušteni, a gradonačelnik Severne Mitrovice, Milan Radojević, je novinarima rekao da je lokalna vlast samo sprovodila odluke koje je donela.

Iz Policije Kosova su naveli da su dobili informaciju o uklanjanju natpisa "Ja volim Mitrovicu", nakon čega su opštinski inspektori obavešteni da se sprovođenje navedene odluke mora odložiti dok se ne dobije odluka Ministarstva administracije lokalne samouprave.

U saopštenju se precizira da su na terenu zatekli i gradonačelnika Radojevića koji je, nakon što ih je komandir policijske stanice upoznao sa situacijom, rekao: "Sada ćemo obojiti amblem".

"Uprkos zahtevu i naređenju da se obustavi oštećivanje odnosno bojenje javnog objekta, prisutni su počeli da ga boje, zbog čega su policijski službenici morali da intervenišu i u policijsku stanicu privedu dve osobe", navodi se, te dodaje da je pokrenut postupak zbog vandalizma.

Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, na vlast u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova se vratila nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora. Do tada su Severnu Mitrovicu, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok vodili albanski gradonačelnici jer su oni iz Srpske liste podneli ostavke novembra 2022. u okviru kolektivnog napuštanja kosovskih institucija sa ciljem da se spreči sprovođenje odluka Vlade.

U međuvremenu je Srpska lista u dva navrata pozivala i na bojkot izbora ali je potom priznala da je pogrešila zbog istupanja iz institucija, te najavljivala da će poništiti sve odluke koje je prethodna vlast donosila.

Tako su odbornici u Skupštini opštine Severna Mitrovica krajem maja izglasali predlog za uklanjanje znaka "Ja volim Mitrovicu" sa zelenim srcem. Na ovom mestu je ranije postojala konstrukcija sa crvenim srcem "Ja volim K. (Kosovsku) Mitrovicu".

Zakon o lokalnoj samoupravi na Kosovu ne kaže eksplicitno da li neku odluku opštine naredna vlast može poništiti ili ne. Ipak, u delu zakona koji se odnosi na "pregled zakonodavstva" piše da ukoliko nadzorni organ – u ovom slučaju Ministarstvo lokalne samouprave ili druge odgovorne institucije Vlade Kosova – smatra da je odluka ili drugi akt opštine neusaglašen sa Ustavom i zakonima, može zatražiti da opština ponovo razmotri takvu odluku ili akt.

Ukoliko opštinski organ ne odgovori na zahtev ponovnog razmatranja, nadzorni organ može osporiti akt u pitanju pred Okružnim sudom nadležnim za teritoriju opštine u roku od 30 dana po ne dobijanju odgovora, obaveštenja o odbacivanju ili podržavanju sporne odluke ili akta.

Okružni sud potom može naložiti, putem privremene mere, ukidanje sporne odluke ili akta ili drugih privremenih akata shodno primenljivom zakonu.

Iz Evropske unije su, nakon lokalnih izbora u oktobru 2025. godine, za RSE izrazili očekivanje da će novoizabrane opštinske vlasti na severu Kosova, u saradnji sa centralnim institucijama, u narednom periodu "konstruktivno pristupiti rešavanju potreba i zahteva stanovništva kroz institucije i u skladu sa zakonima".

Inače, nakon istupanja Srba iz kosovskih institucija na severu na inicijativu Srpske liste, podigle su se tenzije koje su se samo nizale nastojanjima kosovske Vlade da utvrdi vlast na severu Kosova. Situacija je kulminirala oružanim napadom Srba u Banjskoj septembra 2023, koji je predvodio tadašnji potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić.

Kosovo je za ovaj napad optužilo Srbiju, što Beograd negira.