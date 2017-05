Srbi zadovoljni rezultatima lokalnih izbora u Hrvatskoj

Iako nisu stigli detaljni podaci sa terena, dvije najveće stranke koje okupljaju pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj zadovoljne su rezultatima u prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj. Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) oporavlja se od odlaska dijela svog članstva u novu stranku srpske manjine Demokratski savez Srba, a u novoj stranci posebno su ponosni što su dobili mjesto zamjenika gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine.

Samostalna demokratska srpska stranka i dalje je glavni politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, što se potvrdilo i na prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj održanom u nedjelju. Kako u 10 od 20 hrvatskih županija srpske manjine ima više od pet posto, ona bira i svog zamjenika župana, a SDSS je na ovim izborima sa šest mjesta zamjenika župana osvojio sam, a dva u koaliciji sa strankama lijevog centra, i to u Primorsko-goranskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Slična odredba vrijedi i za gradove i općine.

„Možemo biti relativno zadovoljni lokalnim izborima, naročito na nivou općinskih vijeća, jer smo u velikom broju sredina dobili znatan broj vijećničkih mandata. Tu prije svega mislim na istočnu Hrvatsku - određene općine u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dobri rezultati su nam i u Šibensko-kninskoj županiji gdje je SDSS u nekim općinama dobio maksimalan broj vijećničkih mandata“, kaže generalni sekretar stranke Danko Nikolić.

On kao uspjehe posebno naglašava pobjedu na izborima za zamjenika župana iz redova srpske manjine u Karlovačkoj županiji i zamjenika gradonačelnika Ogulina iz redova srpske manjine, koje je pozicije SDSS izgubio kada su ljudi izabrani na prošlim izborima prešli u prošle godine osnovani Demokratski savez Srba, a na ovim izborima ih je povratio. A gdje je bilo problema?

„Naročito nismo zadovoljni sa gubitkom određenih mesta. Prije svega mislim na gradove Vukovar i Glinu. Nismo zadovoljni ni Belim Manastirom, niti rezultatom izbora za kninsko Gradsko vijeće, jer tamo imamo osvojen samo jedan vijećnički mandat, tako da smo u nekim gradovima zaista podbacili“, pojašnjava Nikolić.

Demokratski savez Srba nastao prošle godine od disidenata iz SDSS-a, jedina je druga značajna politička snaga u srpskoj manjini u Hrvatskoj. Nakon godinu dana postojanja, oni su zadovoljni rezultatima lokalnih izbora.

„Mi smo zadovoljni. Imamo dakle dva dožupanska mesta, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija, i u svim lokalnim sredinama, nešto više u Karlovačkoj županiji, osvojili smo u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nešto većničkih mesta, a u gradu Vukovaru – što nam je izuzetno važno – mesto zamenika gradonačelnika i biće dva većnička mesta u Gradskom veću. Posebno su to veliki rezultati kada uzmemo sa kakvih pozicija mi polazimo – sa vlastitim sredstvima i sa osnovnom infrastrukturom, dakle bez te velike mašinerije kojom se SDSS hvali, i velike infrastrukture. Tako da je u tom smislu uspeh zaista izvanredan“, smatra zamjenik predsjednika stranke Srđan Milaković.

Milaković je na funkciju zamjenika gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine izabran na prošlim izborima kao kandidat SDSS-a. Prošle godine je funkciju odnio sa sobom u novoosnovani Demokratski savez Srba, a na ovim izborima ponovio je svoj uspjeh sa prošlih izbora, ali u drugom dresu, i za sobom za stotinjak glasova ostavio kandidatkinju SDSS-a Vesnu Vujić. On podsjeća da je Vukovar izborna baza predsjednika SDSS-a Vojislava Stanimirovića.

„Simbolički to je njihov strašan poraz, a naša velika pobeda. Mi očekujemo da će to sada pokrenuti promene u srpskoj zajednici, na srpskoj političkoj sceni, koje su se trebale odavno dogoditi – a to je da generacija ljudi srednjih godina, četrdesetih i ostalih, koja je ovde krajnje marginalizovana, preuzme ulogu rukovođenja strankom i političkim pozicijama.“

Prema pisanju manjinskih medija, SDSS je već u prvom krugu dobio četvoricu načelnika općina u Vrhovinama, Borovu, Negoslavcima i Markušici, i isto toliko zamjenika načelnika općine iz redova srpske manjine u Kneževim Vinogradima, Popovcima, Viljevu i Starim Jankovcima, jer su tamo jedini istakli kandidate. U Karlovačkoj županiji SDSS ima mjesto načelnika općine i većinu u općinskom vijeću u Krnjaku i mjesta zamjenika načelnika općine iz redova srpske manjine u mjestima Saborsko i Plaški. SDSS je ostao na vlasti u Udbini i Donjem Lapcu u Ličko-senjskoj županiji, a Rajka Rađenović izabrana je za zamjenicu načelnika općine iz redova srpske manjine u Gračacu. U zapadnoj Slavoniji SDSS ima mjesta zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine u Pakracu, a mjesto zamjenika načelnika općine iz redova srpske manjine u Okučanima i Dragaliću.