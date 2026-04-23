Savet Evrope pozvao Srbiju da spreči nasilje u vaspitno-popravnim ustanovama

Komitet Saveta Evrope za sprečavanje torture (CPT) pozvao je vlasti u Srbiji da prestanu sa praksom fizičkog kažnjavanja štićenika kazneno-popravnih ustanova za maloletnike, kao i da poprave uslove u psihijatrijskim ustanovama za odrasla lica.

U izveštaju objavljenom 23. aprila se navodi da je tim CPT-a posetio četiri ustanove u Srbiji krajem 2024. godine, a u pojedinim su zabeleženi slučajevi fizičkog kažnjavanja maloletnika palicama i seksualnog nasilja među štićenicima, te fiksacija pacijenata za krevete.

Vlasti Srbije navode da su od posete delegacije do danas nadležni preduzeli mere i sproveli odgovarajuće reforme.

Palice u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu

Delegacija Komiteta Saveta Evrope je tokom posete Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, u centralnoj Srbiji, zabeležila da je upotreba palica u toj ustanovi "donekle smanjena", ali da "nikako nije ukinuta" u odnosu na prethodnu posetu iz marta 2023.

"I dalje je postojalo redovno pribegavanje upotrebi palica, sa 14 incidenata (11 u 2023. i tri u 2024. godini) zvanično zabeleženih u 20 meseci od prethodne posete Komiteta, u kontekstu razdvajanja maloletnika koji su se potukli ili neposredno nakon tuča maloletnika", navodi se u izveštaju CPT-a.

Kako se navodi, svi ovi slučajevi su rezultirali fizičkim povredama dece i dokumentovani su u medicinskim kartonima.

U dva odvojena slučaja Disciplinski komitet ustanove u Kruševcu utvrdio je da su službenici primenili prekomernu upotrebu sile, što je rezultiralo ozbiljnim fizičkim povredama dece, navodi CPT.

U jednom od dva navedena slučaja, žrtva je bila devojčica koju je osoblje dva puta tuklo palicama u roku od sedam meseci – prvi put u martu 2024. kada je pokušala da pobegne iz ustanove. Kako je devojčica ispričala timu Komiteta Saveta Evrope, osoblje ju je uhvatilo ispred kapije i pretuklo, udarajući je pesnicama u glavu i telo i palicom po telu.

U drugom incidentu istu devojčicu je pretukao jedan od službenika, nakon što se potukla sa drugom štićenicom ustanove.

"Prvi incident, iako je interno istražen, zaključen je kao da nije predstavljao prekomernu upotrebu sile, uprkos medicinskim beleškama koje dokumentuju višestruke fizičke povrede na telu devojčice. Štaviše, postojalo je samo površno objašnjenje potrebe za upotrebom takve sile. Interna Disciplinska komisija je utvrdila da je drugi incident uključivao prekomernu upotrebu sile", navodi se u izveštaju.

Nasilje među štićenicima

Komitet Saveta Evrope ukazao je i da su u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu "česti slučajevi" nasilja među štićenicima ustanove, te da su zabeležena tri navoda o međumaloletničkom seksualnom nasilju.

Navodno su se ovi slučajevi dogodili na mestima gde nije bilo video nadzora, uključujući kupatilo i dečije sobe.

"U dva navoda o silovanju (u vezi sa prisilnim seksualnim odnosom), žrtve su poslate u lokalnu bolnicu na pregled. Međutim, pregled nije obavio forenzički specijalista za seksualni napad, već redovno zdravstveno osoblje, koje je izvršilo samo vizuelni pregled i, shodno tome, nije pronašlo nikakve dokaze o napadu", navodi CPT.

Kako stoji u izveštaju, jedna od navodnih žrtava, koju je nakon incidenta pregledao dečji psihijatar, pokušala je da izvrši samoubistvo dve nedelje kasnije.

"Osoba je prebačena u Zatvorsku bolnicu na 10 dana, da bi potom bila vraćena u Zatvoreni režim i stavljena pod pojačan nadzor, ali nije dobijala nikakvu redovnu psihološku podršku", zabeležio je tim Komiteta.

Komitet Saveta Evrope za sprečavanje torture ponovio je preporuku iz prethodnog izveštaja da vlasti Srbije spreče prekomernu upotrebu sile nad maloletnicima i zabrane palice kao legitimno sredstvo prinude u vaspitno-popravnim ustanovama.

"U slučajevima navoda o seksualnom zlostavljanju treba obezbediti hitan forenzički medicinski pregled i psihološku podršku, a navodi se moraju proslediti tužilaštvu i policiji", navodi se, između ostalog.

Navodi o zlostavljanju u zatvorskoj bolnici u Beogradu

Delegacija Komiteta Saveta Evrope je tokom posete Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu dobila određeni broj navoda o zlostavljanju i verbalnom vređanju od strane osoblja.

CPT je zabeležio i jedan disciplinski slučaj u kojem je pacijent udaren od strane člana osoblja, što je rezultiralo izricanjem sankcije.

Takođe, i dalje je česta praksa fiksacija pacijenata za krevet, i tokom dužih vremenskih perioda, a pacijenti se rutinski stavljaju u pelene.

"Prema oceni Komiteta, ova praksa može se smatrati ponižavajućom. Lečenje se i dalje uglavnom oslanjalo na farmakoterapiju, dok individualni planovi lečenja nisu sistematski ažurirani", navodi se u izveštaju.

Komitet je zabeležio da su se pacijentkinje suočavale sa posebnim problemima, uključujući nedostatak sredstava za ličnu higijenu.

U izveštaju se Komitet osvrće i na loše uslove u Specijalnoj zatvorskoj bolnici.

"Uprkos određenim renoviranjima, opšti uslovi u bolnici ostali su loši još od prethodne posete CPT-a 2021. godine. Teška prenatrpanost dostigla je tačku potpune popunjenosti kapaciteta", ocenio je Komitet.

Savet Evrope je u preporuci vlastima u Srbiji skrenuo pažnju da je potrebno unaprediti procedure za prijavljivanje povreda i obezbediti da se nakon svakog nasilnog incidenta sprovede medicinski pregled.

Komitet napominje da, "suprotno postojećoj praksi, deca nikada ne smeju biti smeštena u zatvorsku bolnicu, jer ona ne može adekvatno da odgovori na njihove specifične potrebe".

"Takođe, trebalo bi uspostaviti multisektorsku strategiju forenzičkog lečenja zasnovanu na najmanje restriktivnoj nezi, ulagati u postpenalne kapacitete za pacijente koji se vraćaju u zajednicu", navodi se u izveštaju.

Psihijatrijske ustanove za odrasle

Tokom posete Srbiji delegacija Komiteta za sprečavanje torture posetila je kliniku "Laza Lazarević" u Beogradu i Specijalna bolnica u Kovinu, pedesetak kilometara istočno od glavnog grada.

U izveštaju se navodi da je većina pacijenata pozitivno govorila o osoblju, ali da je primljen je i određen broj navoda o zlostavljanju.

"Prostori Specijalne bolnice Kovin bili su u velikoj meri renovirani i u dobrom stanju, ali su materijalni uslovi u Klinici 'Laza Lazarević' pokazivali znake propadanja, uprkos određenim poboljšanjima", navodi se.

Tim Saveta Evrope zabeležio je i da nedostaje pristup otvorenom prostoru na beogradskoj lokaciji Klinike "Laza Lazarević", na šta se ukazuje još od 2004. godine.

Lečenje je i dalje bilo gotovo isključivo farmakološko, uz površne individualne planove. Mehaničko sputavanje se često primenjivalo, uključujući i u prisustvu drugih pacijenata, a zabeleženi su i slučajevi dugotrajnog fiksiranja koji nisu bili dokumentovani", stoji u izveštaju.

Komitet je preporučio vlastima Srbije da ojačaju forenzičke terapijske programe u civilnim bolnicama, povećaju broj zaposlenih i usklade praksu sputavanja sa nacionalnim smernicama koje su u skladu sa međunarodnim standardima.

Dugotrajno smeštanje dece na psihijatriji

Na adolescentnoj jedinici Klinike "Laza Lazarević" i Klinika za decu i adolescente u Beogradu delegacija Saveta Evrope nije zabeležila navode o zlostavljanju.

Međutim, Komitet je izrazio ozbiljne sumnje u vezi sa slučajevima dugotrajnog smeštaja dece u akutnim psihijatrijskim ustanovama u Srbiji, ponekad bez medicinskog opravdanja i bez nezavisne procene potrebe za nastavkom smeštaja.

"Pojedina deca bila su izolovana od drugih pacijenata, bez direktnog kontakta sa porodicom i spoljnim svetom, bez pristupa boravku na otvorenom, uz krajnje ograničen dnevni režim. Komitet smatra da se takvo postupanje može okarakterisati kao nečovečno ili ponižavajuće", navodi se u izveštaju.

Savet Evrope je pozvao vlasti Srbije da ovu decu premeste u odgovarajuće nemedicinske ustanove u kojima mogu dobiti adekvatnu podršku i brigu.

CPT je izrazio zabrinutost i zbog izostanka pristupa svežem vazduhu na otvorenom, preteranog oslanjanja na farmakoterapiju i česte primene fiksacije nad decom.

Šta su odgovorili nadležni u Srbiji?

Vlasti Srbije su u odgovoru na izveštaj navele da će formirati radnu grupu Ministarstva pravde za izradu zakona o maloletnim prestupnicima i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika.

U osvrtu na konkretne navode iz izveštaja Komiteta Saveta Evrope koji se odnose na vaspitno-popravni dom u Kruševcu, vlasti Srbije navode da "službenici ove ustanove više nisu opremljeni gumenim palicama", te da su svi zaposleni prošli obuku na temu sprečavanje mučenja i upotrebe sile.

"U Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, upravnik i rukovodioci službi svakodnevno vrše nadzor nad ponašanjem zaposlenih u svim odeljenjima, sa jasnom porukom da se prekomerna upotreba sile, kao i svaki oblik nezakonitog ponašanja i zlostavljanja maloletnih prestupnika, neće tolerisati", navodi se u odgovoru.

Vlasti navode i da se u kruševačkoj ustanovi "posebno prati" svaka naznaka seksualnog zlostavljanja, te da nakon takvih saznanja "lekar ustanove obavlja razgovor sa osobom lišenom slobode i upućuje je nadležnom specijalisti na forenzički pregled".

Kada je reč o psihijatrijskim ustanovama za decu i odrasle, vlasti Srbije navode da resorno Ministarstvo zdravlja sprovodi mere i aktivnosti usmerene na poboljšanje rada u svim takvim ustanovama.

Povodom navoda o zlostavljanju u Specijalnoj bolnici u Kovinu, u odgovoru srpskih vlasti se navodi da su svi prijavljeni incidenti " dokumentovani isključivo kao usmene tvrdnje pacijenata na odeljenju za akutne muške bolesti zbog psihotičnih poremećaja".

"Svaki izveštaj pacijenta se upoređuje sa izjavama drugih pacijenata koji su bili u istoj sobi, proveravamo izveštaje prisutnog osoblja i beleške dežurnih medicinskih sestara", navodi se u odgovoru.

Vlasti navode i da će Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Kovinu i u narednom periodu pridržavati preporuka Komiteta Saveta Evrope.

Klinika "Laza Lazarević" je zaposlila dodatni broj medicinskih sestara i tehničara na Odeljenju intenzivne nege za uznemirene pacijente. Kako se navodi u odgovoru, rukovodstvo te klinike "traži moguća rešenja kako bi se obezbedila privatnost pacijentima koji su mehanički vezani, u smislu da se obezbeđuju zaštitne pregrade za privatnost".

U odgovoru se navodi i da je Klinika "Laza Lazarević" obezbedila novi nameštaj za Odeljenje hitne pomoći psihijatrijske službe, kao i da je završeno je preuređenje radnog prostora.