U Beogradu saslušan osumnjičeni za učešće u ratu na strani Ukrajine

Osumnjičeni državljanin Srbije za učešće u ratu u Ukrajini, na strani ukrajinske vojske, saslušan je i priznao krivično delo, saopštilo je 23. aprila Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Tužilaštvo je saopštilo da je saslušan Filip Đ. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi".

"Osumnjičeni je na saslušanju priznao izvršenje krivičnog dela i izneo je odbranu, a tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor", saopšteno je.

Prethodnog dana objavljeno je da je policija u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom Srbije (BIA) uhapsila muškarca zbog sumnje da je učestvovao u ratu u Ukrajini.

Tada je navedeno da je kod osumnjičenog prilikom hapšenja pronađena vojna knjižica ukrajinske vojske, maskirna uniforma sa obeležjima ukrajinske vojske, šlem s ugrađenom kamerom i prateća dokumentacija o njegovom stupanju u službu u ukrajinskoj vojsci.

U Srbiji je doneto do sada 34 pravosnažne presude koje se odnose na krivično delo učestvovanja ili organizovanja učestvovanja u ratu u stranoj državi, pokazuju podaci koje je Radiju Slobodna Evropa dostavio Viši sud u Beogradu.

Inače, učestvovanje i organizovanje učestvovanja u ratu na teritoriji strane države krivično je delo u Srbiji od 2014. godine, sa zaprećenim kaznama do deset godina zatvora.

Zvaničnici Srbije do sada nisu izašli ni sa okvirnim procenama o broju srpskih dobrovoljaca koji trenutno ratuju u Ukrajini.

RSE je u više navrata izveštavao o državljanima Srbije koji su u Ukrajini ratovali na ruskoj strani, a podaci ukazuju da nisu svi procesuirani.

Rusija je u februaru 2022. pokrenula vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, a Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja se nije pridružila sankcijama koje su zemlje Zapada uvele Rusiji.