Ko kome 'otima' Sarajevo?

Bitka za vlast nakon održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini se nastavlja i to na svim nivoima. Na pomolu je stvaranje prvih koalicija koje bi, prema onome što je do sada rečeno u pojedinim kantonima, mogle istisnuti suverenu dvadesetogodišnju vladavinu Stranke demokratske akcije (SDA).

Na sve je reagovao prvi čovjek SDA Bakir Izetbegović koji je izjavio da se stvaranjem koalicija opozicija od njih želi da "otme Sarajevo", koje je, kako je dodao, baš ta stranka napravila metropolom.

Analitičari kažu kako ovakav stav jasno pokazuje da bh. političari teritorije vide kao lično vlasništvo, ali i da smatraju da sve počinje i završava sa njima.

Da veliki broj bosanskohercegovački političara smatra da su pojedini dijelovi teritorije Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo, govori i nedavna izjava predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i predsjednika SDA Izetbegovića u kojoj se, između ostalog, kaže da će, ukoliko opozicione stranke uspiju da naprave koaliciju u Kantonu Sarajevo, "Sarajevo biti oteto od SDA".

"Onda bi da preuzmu grad koji je SDA podigla u tih 20 godina, dovela ga na nivo jedne metropole gdje je budžet i razvojni dio budžeta veći nego u jednom entitetu Republika Srpska. Dakle SDA, koja je navodno upropastila grad, je dovela dotle i sad bi to trebalo da se faktički otme od SDA, pobjednika", kazao je Izetbegović.

Više puta je Izetbegović u ovom intervjuu za Federalnu televiziju pomenuo kako je stranka na čijem je čelu apsolutni pobjednik i kako je nemoguće uzeti joj pravo da participira u vlasti, bez obzira na činjenicu da je stvaranje koalicija, kojima je i sam Izetbegović, kada mu je trebalo bio sklon, potpuno legitimna stvar.

No, ono što je najviše zaparalo uši javnosti je rečenica da je stranka koja je 20 godina na vlasti u Kantonu Sarajevo od glavnog grada BiH napravila metropolu.

Kolumnista Adis Nadarević kaže kako ovakav stav jasno pokazuje da bh. političari često misle da svijet sa njima počinje i sa njima završava.

"Ova izjava spada u one koje je nam pokazuju da o nama odlučuju ljudi koji nemaju ni poštovanja prema našoj prošlosti, niti viziju za našu budućnost. Za njih svijet počinje sa njima i sa njima završava. Vidjeli smo to i tokom kampanje i to ne samo od SDA. Sve se svodi na borbu za vlast i moć, bez svijesti i razmišljanja o odgovornosti koju ona sa sobom donosi", kaže Nadarević za Radio Slobodna Evropa.

Baš kao što je režiser Emir Kusturica Banjaluku nazvao "selendrom" sve do vladavine Milorada Dodika, Izetbegović vjeruje da Sarajevo grad nije bilo dok ga SDA nije uzela u "svoje ruke". Za novinara iz Banjaluke Dragana Bursaća ovakve izjave nisu nikakvo iznenađenje.

"Oni doslovno smatraju da su pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo. I negdje i njihove pristalice misle da oni polažu autorska prava na vlasništvo zemlje i pripadajuće stanovništvo koje je doživljeno najčešće kao stado ovaca. Pa onda može reći gospodin Izetbegović da mu je neko nešto oteo misleći na Sarajevo, jer on to zaista doživljava kao svoje vlasništvo. Ta izjava otprilike se naslanja se na izjavu gospodina Kusturice vizavi Dodika koji je od selendre Banjaluke napravio grad", kaže Bursać.

Pored toga što smatra da mu se stvaranjem koalicija "otima Sarajevo", u izjavi Bakira Izetbegovića ima i netačnosti, dodaje Bursać.

"Taj budžet Sarajeva nije kao budžet Republike Srpske, ali, očigledno, to nikom ne smeta, malo slagati gore dole. Ono što je loše u principu je to infantilno ponašanje, pošto svako ima pravo da koalira s kim hoće i sad je tu kao nešto kao uvrijeđeno dijete, ako budu koalirale stranke centra i ljevice on je uvrijeđen, pa te infantilne argumente ispaljuje. U stvari, kroz te argumente možemo vidjeti način razmišljanja i takozvane fabričke postavke jednog nacionaliste. Ali kažem to, nažalost, nije ništa novo i, nažalost, će se ponavljati", ocjenjuje Dragan Bursać.

Za predsjednika Naše stranke Predraga Kojovića izjava o "otimanju Sarajeva" od SDA samo je jedna od rečenica koje su izgovorene u intervjuu a koje su, kako kaže, zabrinjavajuće. Demokratija koja jeste koncept mirne predaje vlasti nakon održanih izbora je nešto na šta se treba podsjetiti i SDA, kaže Kojović uz podsjećanje da je ta stranka na vlasti u Sarajevu više od 20 godina.

"Potpuno prihvatam da gospodin Izetbegović smatra da je stanje u zemlji dobro, da su oni jako puno uradili u ovoj zemlji obnašajući vlast sve ove godine. Ali mi smatramo da ovo nije dobro i da nije dobro za veliki broj ljudi. Smatramo da Sarajevo nije onakvo kakvo bi moglo i trebalo biti. Pokušaćemo sve da učinimo da dobijemo priliku da pokažemo kako mi vidimo i Sarajevo i BiH", navodi Kojović.

Naša stranka jedna je od onih koje učestvuju u pregovorima o stvaranju koalicije za formiranje vlasti u Kantonu Sarajevo. Među tim partijama je i Socijaldemokratska partija (SDP).

Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a u Sarajevu Damir Mašić kaže da se takvim izjavama demaskira politika koju SDA vodi.

"A to je tamo gdje god oni nisu i gdje bi mogli biti zaobiđeni da je to nešto što nije u redu, što ne treba, što SDA, valjda, pripada kao pravo da raspolaže javnim resursima. S druge strane, to samo potvrđuje i dokazuje da raspolaganje javnim sredstvima i dobrima od strane SDA se tretira kao njihovo privatno i njihovo lično", kaže Mašić.