Italija zasad bez dovoljno dokaza za optužnice u istrazi o 'snajperskom turizmu' u Sarajevu

Tužiteljstvo u Milanu za sada nema dovoljno dokaza da zatraži podizanje optužnice protiv osumnjičenih u istrazi o navodnom "snajperskom turizmu" tokom opsade Sarajeva devedesetih godina, rekao je izvor upoznat sa slučajem, javio je Reuters.

Italijanski istražitelji vode istragu protiv pet osoba zbog sumnji da su Italijani i drugi strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Istraga je pokrenuta prošle godine nakon prijave koju je podnio italijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni.

On tvrdi da su imućni stranci tokom rata dolazili u Bosnu i Hercegovinu kako bi sudjelovali u pucanju na civile s položaja Vojske Republike Srpske oko Sarajeva.

Među pet osumnjičenih nalazi se i jedan milanski aristokrata koji je, prema svjedočenjima prikupljenim tokom istrage, navodno na večeri sa bivšim školskim kolegama govorio da je odlazio u Sarajevo kako bi pucao na ljude.

Prema riječima izvora, tužitelji trenutno raspolažu uglavnom posrednim dokazima, bez čvrstih materijalnih potvrda koje bi omogućile pokretanje sudskog postupka.

"Vrlo iskreno, u ovom trenutku tužitelji ne bi mogli zatražiti da bilo koji od osumnjičenih bude izveden pred sud", rekao je izvor Reutersu.

Glavni tužitelj u predmetu Alessandro Gobbis i glavni milanski tužitelj Marcello Viola trebali bi se 29. juna sastati s tužiteljima iz Bosne i Hercegovine i Belgije u sjedištu Eurojusta u Luksemburgu kako bi razgovarali o daljnjem toku istrage.

Izvor navodi da se očekuje kako bi suradnja sa stranim tužiteljstvima i dodatne istražne radnje mogle donijeti nove dokaze.

Posljednjih dana italijanska policija pretresla je kuću jednog od osumnjičenih, 66-godišnjeg bivšeg općinskog službenika iz Genove koji danas živi u provinciji Alessandria. Tokom pretresa zaplijenjeni su prigušivač i fotografija precizne puške.

Pretres je uslijedio nakon što je bivša partnerica osumnjičenog izjavila istražiteljima da je imao noćne more zbog onoga što je navodno radio prije trideset godina.

Istražitelji su provjeravali i navode o postojanju mreže u Milanu koja je navodno organizirala ovakva putovanja u ratno Sarajevo, ali za sada nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili te tvrdnje.

Tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine, u granatiranju i snajperskoj vatri sa položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je oko 11.000 civila.

Do danas nijedan pojedinačni snajperista nije procesuiran ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima.

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u presudama protiv najviših zvaničnika Republike Srpske zaključio je da je snajperska kampanja imala za cilj teroriziranje civila u Sarajevu.