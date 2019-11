U tri grada BiH - Sarajevu, Mostaru i Banjaluci - će od 30. novembra do 10. decembra, biti održan prvi Sarajevo fest, umjetnost i politika, u organizaciji East-West centra. Tokom Festivala, biti će prikazano devet filmova. Pored umjetničkog programa, biti će održan program Foruma mladih lidera, gdje će 50 učesnika, u saradnji sa međunarodnim i domaćim mentorima, razgovarati o umjetnosti i politici. Tim povodom, razgovaramo sa PR-om Festivala, Arijanom Saračević Helać.

RSE: Odakle ideja za ovakav festival?

Saračević Helać: Meni je upućen poziv da budem PR Festivala i vrlo rado sam to prihvatila, čak mi je i čast. Kreiramo platformu za kritičko mišljenje, da u javni diskurs vratimo pojedina premišljanja o stvarima od politike. Nije to o tome šta je ko rekao, nije to prepucavanje političkih stranaka, već se radi o premišljanju nas, kao društva, i nas kao zemlje u evropskom i svjetskom kontekstu. Želimo da vidimo kako politika i demokratija utiču na naš život. Da vidimo umjetnička djela koja imaju politički diskurs.

Zato je neki neoficijelni moto ovog Festivala - "Ako se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama". Kritičko mišljenje, kojim mi ne kritikujemo nikoga. To je jednostavno jedna od osnovnih ljudskih vrijednosti.

'Politici je mjesto u umjetnosti'

RSE: Iako se u glavnom gradu BiH održava mnoštvo festivala, ovaj, čini mi se, bar po najavama, biti će nešto sasvim drugačije. Kako je zamišljeno da se spoje umjetnost i politika?

Saračević Helać: Ovo je, kako smo ga nazvali, Festival za običan svijet. Sarajevo ima puno festivala, ali ovakav festival zaista nema. Potreban je građanima BiH. Jako mi je drago da se, osim Sarajeva, ovo dešava i u Mostaru i u Banjoj Luci. Na ovom festivalu, za običan svijet, ne morate biti lijepo obučeni, možete doći u svojoj radnoj odjeći, potpuno neformalno i učestvovati u nekom od programa. Mi smo bukvalno glamur znanja i pameti. Pokušavamo da vratimo društveni interes pojedinca, da na jedan kreativan način razgovaramo o našoj zajednici.

Kažu da politici nije mjesto u umjetnosti, a ja mislim da jeste. Politici je mjesto u umjetnosti i to kroz historiju imamo niz primjera, od Antigone, koja je napisana prije 25 vijekova, jedan par ekselans komad. Dokazano je da je politika sastavni dio života, a da se umjetnost bavi životom.

Politika nisu, ni Bakir, ni Dodik, ni Komšić, ni šta su oni rekli. Politika je egzistencija svih nas, kao mislećih bića



RSE: Osim što ste PR Sarajevo festa, dugogodišnja ste novinarka u BiH. Da li od rata na ovamo, građani BiH, ali i mediji, ispravno konzumiraju politiku?

Saračević Helać: Upravo jedan od razloga i ciljeva ovog festivala jeste da pokažemo da mediji to rade na pogrešan način. Znate, politika, kao što sam rekla, nije "pljuvanje", mi ne želimo da "pljujemo" i blatimo nikoga. Politika nisu, ni Bakir, ni Dodik, ni Komšić, ni šta su oni rekli. Politika je egzistencija svih nas, kao mislećih bića, što je veoma bitno. Radi se o širem pogledu, a ne o nekoj svakodnevnoj politici, niti o politici pojedinačnih političkih stranaka.

Mi smo zapušteno društvo. Ovo o čemu mi govorimo, nije još jedan politički dodatak našoj ludoj stvarnosti, već je razvijanje političkog mišljenja i diskursa u našem društvu. Festivalu se raduju svi misleći ljudi jer se ipak raduju događajima na koje mogu doći u farmerkama, džemperu ili u svojoj radnoj haljini.

Nove ideje i mladi lideri

RSE: Neće biti zvaničnih prijema?

Saračević Helać: Neće. Mi stvarno očekujemo da će doći i mladi i stariji, koji žele da razumiju naše društvo. Znamo da mnogi ljudi kažu da im je stvarno dosta politike. Kada počneš da pričaš o nekim važnim stvarima, kažu - Ostavi me, umoran sam. Već 25 godina mi smo protektorat, imamo visokog predstavnika, staratelja, koji se bavi nama. Zato kažem, ako se mi ne bavimo politikom, politika će se baviti nama.

RSE: Neke od tema, o kojima će se govoriti, jesu javno nasilje nad ženama, Evropa i demokratija, za šta bi neko dao svoj život i lažne historije i čemu politika.

Mislim da nije pet do dvanaest, već je 30 sekundi do dvanaest, da nešto napravimo od naše države



Saračević Helać: Mi otvaramo Festival u Sarajevskom ratnom teatru, temom čemu politika. Sjajna generacija mladih političara iz BiH diskutiraće o tome da li nam je politika uopšte potrebna. Pozivam sve koji nas slušaju, dođu u SARTR u subotu, kada prikazivanje počinje, 30. novembra u 17 časova. Iza toga ide film, premijera filma Pun mjesec, redatelja Nedima Hamzagića, o stvarnoj slici današnje BiH, koja se može vidjeti samo u jednoj noći, u maloj policijskoj stanici. Briljantna ekipa glumaca. Već danas se traži, zbog velikog interesovanja, još jedna dodatna sala za projekcije.

RSE: Također, u okviru Festivala, bit će održan i forum mladih lidera. Koliko je bitno mlade ljude, koji su se odlučili učlaniti u neku od političkih stranaka u BiH, na neki način učiniti osjetljivim i prema umjetnosti, ali i prema realnom životu generalno. Nemamo utisak da aktualni politički predstavnici znaju kako izgleda stvarni život ljudi u BiH?

Saračević Helać: Jako je potrebno. Malo prije sam rekla da mi nismo neovisni, da smo pod protektoratom međunarodne zajednice. Mi smo politički subjekt sa posebnim potrebama. Mi smo jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi i želimo svi da o tome pričamo. Jako je važno da dođu ti mladi ljudi, čak i ljudi koji nemaju političke ambicije, ali žele da bolje žive, da nešto naprave od naše zemlje, da živimo u boljoj i pravednijoj BiH.

RSE: Je li to jedan od posljednjih načina kako bi mladi ipak ostali u ovoj državi?

Saračević Helać: Definitvno. Mi građani BiH moramo početi da razmišljamo o prilikama u kojima živimo. Politika i ratovi su nam uzeli 25 godina života, svima nama. Mislim da nije pet do dvanaest, već je 30 sekundi do dvanaest, da nešto napravimo od naše države.