Crveni alarm zbog samoubistava u Crnoj Gori

Stopa samoubistava u Crnoj Gori je visoka, pokazuju podaci državnih institucija a zabrinjava i podatak da je sve više mladih koji sebi oduzimaju život. Prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori je, u prvih deset mjeseci ove godine, bilo 95 samoubistava.

Po opštinama, najviše samoubistava dogodilo se u Podgorici – 24, potom u Nikšiću 19 i u Herceg Novom 14. U Baru je u tom periodu izvršeno devet samoubistava, u Beranama jedno manje, u Pljevljima sedam, u Budvi šest i u Bijelom Polju pet.

Inače, stopa samoubistava u Crnoj Gori, odnosno broj samoubistava na stotinu hiljada stanovnika je između 14 i 15, što je iznad evropskog prosjeka i godinama se nalazi na tom nivou

Poražavajuće po jedno tako malo društvo kakvo je crnogorsko djeluje i podatak iz prošle godine kada je bilo 140 samoubistava, odnosno kada je svakog trećeg dana neko sebi oduzeo život.

Mnogo je razloga zbog kojih se ljudi odlučuju na suicid, kaže za Radio Slobodna Evropa psihijatrica Marina Roganović ukazujući u prvom redu na genetiku, zatim na mentalne i hornične bolesti, bolesti zavisnosti.

"Pokušaj samoubistva i uopšte sve što se dešava u vezi sa samoubistvom je traženje pomoći, jedan alarm. Ujedno je i beg iz neke nepodnošljive situacije i naravno olakšanje od bola, bilo da je u pitanju psihički, psihološki ili somatski, odnosno fizički bol. Pojava psihičkih oboljenja i simptoma je veoma povezana sa suicidom ili samoubistvom pa se on javlja kod depresivnih osoba u 15 posto slučajeva, kod bolesti zavisnosti čak 20 posto, kod postporođajnih psihoza, šizofrenije i kod graničnih poremećaja ličnosti 5 do 10 posto", navodi Marina Roganović.

Doktorka Roganović ističe da je među alkoholičarima 20 posto onih koji su bar jednom pokušali samoubistvo kao i da je suicid u posljednje vrijeme prisutan i kod vrlo mladih osoba koje imaju problema sa depresijom ili koriste psihoaktivne supstance.

Prema statistici policije, muškarci se pojavljuju kao počinioci samoubistva u 75 odsto slučajeva.

Koliko zaista pol igra ulogu kod suicida?

"Muškarci najčešće pokušavaju, izvršavaju suicid oko 45 godine, a žene u periodu od 55 do 65 godine. Žene tri do četiri puta češće pokušavaju samoubistvo dok muškarci dva do tri puta češće realizuju samoubistvo. Dakle, kod muškaraca imamo češće izvršen suicid dok je kod žena to više u pokušaju", kaže doktorka Roganović.

Depresija je jedan od najvećih problema u današnjem svijetu, a u prilog tome da je i u našoj zemlji jako izražena govori činjenica da su antidepresivi među tri najprodavanija lijeka po podacima Montefarma.

I socijalni faktor je jako bitan. Na to ukazuju i građani Podgorice koji na pitanje – šta je prema njihovom mišljenju glavni okidač za suicid u crnogorskom društvu – ovako odgovaraju:

Ana ima 22 godine i kaže da nema odgovor na pitanje zašto se neko odluči na najradikalni potez i na taj način okonča život.

"Prije neki dan je jedan momak pokušao da sebi oduzme život tako što je popio solnu kiselinu. Niko ne bi mogao da pretpostavi šta bi razlog tome mogao da bude jer ima potpuno OK život", riječi su Ane.