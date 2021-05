Vlada SAD-a zaplijenila podatke s telefona novinara koji su pisali o vezama Trumpa i Rusije

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država potajno je pribavilo telefonske zapise trojice novinara Washington Posta koji su pisali o istrazi veza Rusije i kampanje bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 2016. godine, objavio je Washington Post 7. svibnja.

Čini se da je akcija imala za cilj identificiranje izvora novinara za priče objavljene 2017. tijekom prvih mjeseci Trumpove administracije dok su savezni istražitelji proučavali je li Trumpova kampanja 2016. bila koordinirana s Rusijom kako bi utjecala na izbore.

Washington Post je priopćio da su trojica novinara primili obavijest da su njihovi telefonski zapisi zaplijenjeni u pismima 3. svibnja.

Novine su navele da Ministarstvo pravosuđa nije preciziralo svrhu poziva na postupak pribavljanja evidencije ili identificiranja bilo kakvih spornih članaka, no ističe da je to razdoblje bilo od 15. travnja 2017. do 31. srpnja 2017.

Za to vrijeme The Washington Post objavio je priču o povjerljivim presretnutim američkim obavještajnim podacima koji ukazuju na to da je 2016. Jeff Sessions, koji će kasnije postati Trumpov državni odvjetnik, s tadašnjim ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom razgovarao o pitanjima vezanim za kampanju.

Telefonska evidencija uključuje tko je koga zvao, kada su upućeni i koliko su dugo trajali pozivi, ali ne uključuju ono što je rečeno u istima.

U pismima poslanima novinarima ne navodi se kada je Ministarstvo pravosuđa odobrilo odluku o pozivu na sudski poziv, ali je glasnogovornik odjela rekao da se to dogodilo 2020. godine prije kraja Trumpove administracije.

Cameron Barr, vršiteljica dužnosti izvršnog urednika Washington Posta, zahtijeva od Ministarstva pravosuđa da kaže zašto je prigrabilo podatke.

"Duboko smo zabrinuti zbog korištenja vladine moći da traži pristup komunikaciji novinara", rekao je Barr u izjavi. "Ministarstvo pravosuđa trebalo bi odmah razjasniti svoje razloge za ovo zadiranje u aktivnosti novinara koji rade svoj posao, aktivnost zaštićena Prvim amandmanom."

Smjernice Ministarstva pravosuđa za istrage curenja informacija nalažu da su takve radnje dopuštene samo kada su iscrpljeni drugi načini za dobivanje informacija te da se moraju obavijestiti novinari na koje se to odnosi, osim ako se utvrdi da bi to moglo ugroziti nacionalnu sigurnost.

"Iako je rijedak, Odjel slijedi utvrđene postupke u okviru svoje politike medijskih smjernica kada traži pravni postupak za dobivanje evidencija o telefonskim pozivima i e-mailova bez sadržaja od članova medija u sklopu kriminalističke istrage zbog neovlaštenog otkrivanja povjerljivih podataka", rekao je glasnogovornik odjela Marc Raimondi u izjavi koju je citirao Post.

Raimondi je rekao da ciljevi takvih istraga nisu novinari, već "oni koji imaju pristup podacima o nacionalnoj obrani koji su ih dali medijima i na taj način ih nisu uspjeli zaštititi kako je to zakonski propisano".

Ministarstvo pravosuđa također je priopćilo da je dobilo sudski nalog za dobivanje evidencije o e-mailovima novinara, ali ih nije dobilo. Traženi zapisi o e-mailovima naznačili bi tko je kome i kada poslao mail, ali ne bi obuhvaćali njihov sadržaj.

Izvor: Washington Post, AP