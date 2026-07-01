Trump kaže da su održani 'vrlo dobri sastanci' dok su zvaničnici SAD i Irana na razgovorima u Dohi

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je u sredu da su održani "vrlo dobri sastanci" u Dohi gde se nalaze američki i iranski zvaničnici radi indirektnih tehničkih razgovora, pri čemu su Katar i Pakistan posrednici.

"Denuklearizacija Irana ide dobro", rekao je Tramp novinarima, dok su i Vašington i Teheran izvestili da su razgovori uglavnom fokusirani na sprovođenje memoranduma o razumevanju.

Sporazum, koji su prošlog meseca potpisali Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan, predviđao je put ka konačnom sporazumu za okončanje sukoba u regionu.

On je predviđao ukidanje američkih sankcija na iransku naftu, dok je okončanje širih sankcija i oslobađanje zamrznute imovine vezano za to kako Iran sprovodi obaveze, kao što je "smanjivanje" zaliha visoko obogaćenog uranijuma pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi, koji je učestvovao u pregovorima u sredu, objavio je da su u Dohi formirane radne grupe za praćenje Memoranduma o razumevanju i pregovore o konačnom sporazumu, ali razgovori u tom formatu još nisu počeli.

Diplomatska inicijativa je usledila posle nedavne razmene vatre između američkih i iranskih snaga u regionu nakon što je Teheran gađao komercijalni brod za koji je, kako je navedeno, skrenuo s odobrene rute kroz Ormuski moreuz.

"Udarili smo ih veoma snažno... ali se veoma dobro slažemo", rekao je Tramp o razgovorima, dodajući da je Iran "prešao veliki put" po pitanju svoje pregovaračke pozicije.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) rekao je da Vašington očekuje "stvarne ustupke" od Teherana, navodeći da će suditi o Iranu po njegovim postupcima, a ne po retorici.

"Deo onoga što pokušavamo da uradimo u ovim pregovorima jeste da vidimo koliko su zapravo ozbiljni", rekao je Vens za Foks njuz (Fox News). "A da bi bili ozbiljni, ne moraju samo da kažu prave stvari. Moraju da naprave stvarne ustupke".

Američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džared Kušner (Jared Kushner), prema izveštajima, nisu prisustvovali pregovorima u Dohi, ali su se sastali s katarskim zvaničnicima dan ranije kako bi postavili temelje za tehničke razgovore.

"Na sastanku je razgovarano o razvoju tekućih razgovora između SAD i Islamske Republike Iran u okviru (Memoranduma o razumevanju]) između dve strane", saopštilo je katarsko Ministarstvo spoljnih poslova u objavi na X.

U saopštenju se takođe navodi da je na sastanku bilo reči o poslednjim regionalnim dešavanjima, posebno o prekidu vatre u Libanu, koji ostaje ključna pregovaračka tačka u potencijalnom širem sporazumu o okončanju sukoba u regionu.

Izvor: Reuters