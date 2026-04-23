Ambasador SAD pri NATO-u upozorio Vučića da strateški pravac Srbije mora da bude usklađen sa Zapadom

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pri NATO-u Metju Vitaker (Matthew Whitaker) poručio je da Srbija treba da se uzdrži od odbrambene i bezbednosne saradnje sa nepouzdanim partnerima, te da strateški pravac zemlje mora biti usklađen sa Zapadom.

Kako je naveo na Iksu (X) 23. aprila, tu poruku preneo je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, dan ranije, tokom sastanka u Beogradu .

Srbija se ni četiri godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji.

Istovremeno, zvanični Beograd nije se odrekao ni političkih veze sa predstavnicima vlasti u Moskvi.

Vitaker je napisao i da je sa Vučićem imao konstruktivan sastanak o "pokretanju nove ere u odnosima SAD i Srbije".

"Cenimo ulogu Srbije u regionalnoj stabilnosti i radujemo se zajedničkoj vežbi Srbije i NATO-a u maju".

"Ali, bio sam jasan: odbrambena i bezbednosna saradnja Srbije sa nepouzdanim partnerima stvara dugoročnu stratešku zavisnost koju je teško razgraditi i komplikuje buduću saradnju", naveo je Vitaker.

Dodao je i da "bezbednost zavisi od izbora pravih partnera".

Prethodno, Vučić je objavio da je sa ambasadorom SAD-a u NATO-u razgovarao o najvažnijim bezbednosnim i političkim pitanjima u regionu, te o odnosima Beograda i Vašingtona.

Američke obaveštajne agencije upozorile su u godišnjem izveštaju da Zapadni Balkan ostaje područje pojačanih političkih tenzija i spoljnih uticaja, uz posebno istaknutu ulogu Rusije u destabilizaciji regije.

U izveštaju objavljenom 18. marta navedeno je da je rat u Ukrajini produbio podele između Zapada i Moskve, što se održava i na Balkan.

Rusija, kako se navodi, "podstiče nestabilnost između Srbije, koju favorizuje, i Kosova", ali i "podržava odvajanje entiteta Republika Srpska od Bosne i Hercegovine".