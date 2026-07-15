Jonathan Schroden: Zašto sukob SAD i Irana varira između konflikta i diplomatije

Novi američki napadi na Iran, ponovljeni napadi Teherana na američke baze u Perzijskom zalivu i najava predsjednika Donalda Trumpa da će Washington ponovno uspostaviti pomorsku blokadu iranskog brodskog saobraćaja gurnuli su sukob u novu i neizvjesnu fazu.

Međutim, uprkos intenziviranju vojnih aktivnosti, Jonathan Schroden, glavni istraživač u Centru za pomorske analize (CNA) i vodeći američki stručnjak za iregularno ratovanje, kaže da trenutno nasilje nalikuje turbulentnom putu kojim prolaze mnogi ratovi prije nego se postigne dogovoreno rješenja.

RSE: SAD su pokrenule nove napade unutar Irana, dok je Teheran uzvratio na američke baze širom Zaliva. Iz vojne perspektive, gdje se ovaj sukob danas nalazi? Svjedočimo li još uvijek kontrolisanoj eskalaciji ili ulazi u opasniju fazu?

Jonathan Schroden: Ono što sada vidimo prilično je simbolično za to kako se ratovi koji završavaju nekom vrstom dogovorenog rješenja zapravo odvijaju.

SAD i Iran imaju memorandum o razumijevanju koji ocrtava neke uslove o kojima su se dogovorili i postavlja put za nastavak efikasnih razgovora, a to rade već mjesec dana otkako su potpisali ovaj dokument.

Ali ako pogledate istoriju pregovora o okončanju ratova koji uključuju prekide vatre, često, mislim da je to češće slučaj, vidite pauze u tim prekidima vatre i u pregovorima više puta.

U nekim slučajevima, tokom mnogo mjeseci, ako ne i godina, pregovori će napredovati. Doći će do proboja, doći će do razgovora, razgovori će se prekinuti, neprijateljstva će ponovno započeti.

U pregovorima se javljaju oscilacije napretka, prekidi nakon kojih slijedi nasilje.

Nasilje na kraju doseže tačku u kojoj obje strane žele da se zaustavi. Ponovno pozivaju na prekid vatre, počinju razgovarati.

Ovakvi ciklusi su prilično česti i mislim da to sada vidimo. Rekao bih da mislim da ćemo vjerovatno nastaviti da vidimo ovaj ciklus velikim dijelom zato što je skup problema s kojima se SAD i Iran suočavaju toliko složen i biće ga teško riješiti.

RSE: Ormuski moreuz je ponovo u centru krize, s drastičnim usporavanjem komercijalnog brodskog saobraćaja. Koji je vojni značaj onoga što se tamo događa?

Schroden: Mislim da postoje dvije komponente. Jedna je kratkoročni aspekt. Ponovno usporavanje brodskog saobraćaja kroz moreuz na minimum nastaviće da pogoršava ekonomske uslove koje osjećaju potrošači širom svijeta.

Bilo da se radi o rastu cijena hrane, rastućim poljoprivrednim poteškoćama zbog nedostatka gnojiva koje dolazi kroz moreuz, rastu cijena goriva itd., sve će se to nastaviti pojačavati na temelju protoka saobraćaja kroz moreuz.

Dugoročna slika je da situacija, kako se razvija, počinje dovoditi u pitanje šire ekonomsko i sigurnosno načelo slobode plovidbe u međunarodnim vodama, koje je bilo oslonac međunarodnog sistema i međunarodnog poretka barem od kraja Drugog svjetskog rata.

Činjenica je da sada imate Iran koji tvrdi da ima kontrolu nad moreuzom, a baš danas (13. jula) predsjednik Trump je rekao da će SAD biti garant tranzita kroz moreuz, ali će naplaćivati naknadu od 20 posto za sve što prolazi.

U oba slučaja, ako bi se te situacije nastavile ili do njih došlo, predstavljale bi kršenje te dugogodišnje norme slobodnog i poštenog prolaza međunarodnim plovnim putevima, uključujući uska prolazna grla poput Ormuskog moreuza.

RSE: Predsjednik Trump kaže da će SAD postati "čuvar" Ormuskog moreuza dok istovremeno uspostavlja blokadu iranskih luka. Operativno, šta bi bilo potrebno da američka mornarica provede tu misiju?

Schroden: Pa, tu postoje dvije komponente.

Tu je blokada, koju mornarica nameće već barem nekoliko mjeseci. SAD ima pomorska sredstva na lokaciji, koliko ja razumijem, da nastavi provoditi tu blokadu u skladu sa nalozima predsjednika Trumpa.

Dakle, tu je i ta komponenta, za koju mislim da je američka mornarica dobro pozicionirana da je osigura.

Teži dio je imati ulogu garanta prolaska kroz moreuz jer je to puno teže.

To je uski prolaz. Profil prijetnje proteže se s podmorja, uglavnom u obliku morskih mina različitih vrsta, i niko zapravo ne zna koliko ih je Iran postavio, iako sam ovih dana vidio procjene i do 80, što je puno više od prethodnih procjena.

Dakle, imate ovu podvodnu prijetnju. Imate površinsku prijetnju od malih brodova i drugih borbenih plovila koje Iran ima.

Zatim, naravno, imate vazdušnu prijetnju od projektila i dronova za koje se Iran pokazao vrlo vještim u korištenju i količini koju posjeduje.

Američka mornarica to može. Imaju razarače s navođenim raketama sposobne pružiti odbranu od cijelog niza prijetnji za sebe i za mali broj brodova koji s njima prate konvoj. Ali ponavljanje toga postaje sve opasnije s vremenom.

Svaki put kada pratite brodove kroz moreuz koristeći mornaričke resurse, postoji minimalna šansa da će biti pogođeni ili brodovi u pratnji ili brod američke mornarice.

Što to više radite, vjerovatnost se s vremenom povećava, povećavajući mogućnost da dođe do pogotka i potonuća.

Dakle, ako bi se odlučili za taj pristup, rizik koji se gomila za američku mornaricu nastavio bi se povećavati s vremenom.

RSE: Očekuje se da će se blokada odnositi na sva plovila bez obzira na zastavu, uz izuzetak humanitarnih pošiljki nakon inspekcija.

Koliko je teško u stvarnom vremenu razlikovati zakoniti komercijalni promet od izbjegavanja sankcija ili vojne aktivnosti?

Schroden: Pa, sigurno nije lako.

Američka mornarica nema količinu sredstava potrebnu za ukrcavanje i fizički pregled svakog broda na koji naiđe tokom provođenja blokade.

Osloniće se na kombinaciju obavještajnih podataka iz različitih izvora kako bi identifikovali brodove koji bi mogli biti od interesa, kao i na analizu drugih faktora. Gdje je prije bio brod? Koju vrstu tereta tradicionalno obrađuje? Na koga je registrovan?

Svi ti faktori ušli bi u razne analize koje američka vojska provodi.

Tako bi i pristupili. Provođenje blokade uvijek je operacija koja zahtijeva mnogo resursa, pa će mornarica učiniti sve što može da smanji količinu resursa koje mora posvetiti toj misiji.

RSE: Američki zvaničnici kažu da će neutralni tranzit kroz moreuz i dalje biti dopušten, dok Iran insistira da je plovni put zapravo "naša teritorija". Kako to komplikuje operativno okruženje za pomorske snage i komercijalno brodarstvo?

Schroden: Mislim da je računica koji moraju napraviti brodarske kompanije vrlo teška.

Prije ove nedavne eskalacije, zapravo su imali tri izbora.

Mogli su platiti naknadu Iranu i tranzitirati rutom koju je Iran uspostavio kroz svoje teritorijalne vode. Mogli su (umjesto toga prolaziti) kroz omanske teritorijalne vode koristeći rutu koju je uspostavila američka mornarica. Ili su mogli sjediti i nadati se da će se pojaviti bolja situacija.

Ni u kojem slučaju nije se činilo sigurnim koristiti tradicionalne brodske kanale kroz moreuz jer se generalno pretpostavlja da su oni u ovom trenutku minirani.

S obzirom na to da Iran sada tvrdi da je moreuz zatvoren, čini se da taj put kroz iranske teritorijalne vode više nije dostupan.

To svodi izbor na dva: ili čekati ili pokušati proći omanskom rutom za koju SAD tvrde da je i dalje otvorena. Ali ako to učinite, rizikujete da vas napadne iranska raketa ili dron.

To je teška računica za pomorce. Oni uravnotežuju rizik s troškovima osiguranja i sumnjam da će, barem kratkoročno, mnogi od njih odlučiti pričekati i vidjeti što će se dogoditi.

RSE: Tokom godina svjedočili smo ponovljenim krizama u moreuzu, ali današnje ratište uključuje i dronove, bespilotne pomorske sisteme i precizne projektile. Je li se vojna ravnoteža promijenila iz temelja?

Schroden: Mislim da bi na papiru glavna razlika bila u tome što iranska mornarica, njihova konvencionalna mornarica, više ne postoji.

SAD su uglavnom uništile veliku većinu iranskih konvencionalnih ratnih brodova.

Ali to ionako nikada nije bio glavni dio iranske strategije teritorijalne odbrane.

Iran se prvenstveno bori asimetričnim sredstvima: morskim minama, malim borbenim plovilima, dronovima i projektilima.

Još uvijek ima hiljade tih sposobnosti, čak i nakon iscrpljujuće vojne kampanje koju su SAD provele tokom prvih 30 dana ovog rata.

Dakle, sposobnosti koje Iran zapravo treba za provođenje svoje strategije teritorijalne odbrane i dalje postoje u ogromnim količinama. U tom smislu, rekao bih ne, praktična vojna ravnoteža nije dramatično drugačija od one kada je rat počeo.

Zato vidite da Iran nastavlja napade na brodove i svoje vojne operacije. Sve više dobiva na uticaju što duže ovaj sukob traje jer je, u nekim aspektima, poput pobune, pobunjenici pobjeđuju time što ne gube.

To je i iranska strategija ovdje: odigrati svoje karte na način koji vam omogućuje da pobijedite jednostavno time što ne gubite.

RSE: Pentagon tvrdi da su SAD prvi put koristile jednosmjerne napadne morske dronove u borbi tokom svojih posljednjih napada.

Šta nam to govori o budućnosti pomorskog ratovanja? I koliko bi napadi na iransku pomorsku infrastrukturu mogli uticati na sposobnost Teherana da ugrozi brodarstvo?

Schroden: Mislim da tu postoje dva pitanja.

O drugom, koliko bi to uticalo na iranske sposobnosti? Nisam vidio detaljne informacije o obimu štete koju su uzrokovali ti napadi dronovima. Ali iz nekoliko novinskih članaka koje sam danas pročitao, ne čini se da je to posebno opsežno ili strateški značajno.

O vašem prvom pitanju, šta to govori o budućnosti pomorskog ratovanja?

Mislim da to sugeriše da ćemo vidjeti puno više aktivnosti bespilotnih letjelica u svim područjima.

Do danas smo to prvenstveno vidjeli u vazduhu. Očito je da sukobom između Rusije i Ukrajine u ovom trenutku dominiraju vazdušni dronovi. Ali Ukrajinci su takođe koristili bespilotne površinske i podvodne brodove, posebno u Crnom moru, kako bi potopili brojne ruske brodove.

Ukrajina čak nema ni mornaricu, pa je mogućnost da se to radi bez nje jedan od impresivnijih aspekata tog sukoba.

Mislim da ćete toga vidjeti sve više u budućnosti, sa zemljama koje nemaju velike, moćne mornarice koje koriste bespilotne letjelice kako bi nadoknadile taj nedostatak konvencionalne moći.

Što se tiče ovog konkretnog američkog razvoja, ne znam mijenja li to temeljno način na koji će se SAD boriti u neposrednoj budućnosti.

Ako pogledate cijenu tri Corsair drona, svaki košta više od milion dolara, a ciljevi koje su pogodili bili su uglavnom stacionarni. Mogli biste se zapitati bi li bilo bolje jednostavno pogoditi te ciljeve raketama. Odgovor je vjerovatno da.

Ali SAD na neki način koristi ovaj rat kao laboratoriju za testiranje novih tehnologija i šta mogu naučiti iz njihove primjene. Sumnjam da vrijednost ovih udara leži više u onome što američka vojska može naučiti nego u stvarnoj šteti nanesenoj iranskim snagama.

*Intervju je uređen zbog dužine i jasnoće.