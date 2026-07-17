Sud u SAD-u oduzeo američko državljanstvo osumnjičenom za ratne zločine u BiH

Američki Okružni sud za Istočni okrug Tennesseeja donio je 17. jula odluku o oduzimanju američkog državljanstva Seadu Miljkoviću, poznatom i kao Sead Dukić, nakon što je utvrđeno da je prilikom dolaska u SAD 1996. godine prikrio svoj pravi identitet, a 2007. godine na taj način stekao američko državljanstvo.

Sud je utvrdio da je Miljković nezakonito stekao državljanstvo jer nije ispunjavao uslov dobrog moralnog karaktera potrebnog za naturalizaciju, na osnovu lažnog iskaza koji je dao američkim državnim organima.

Prema navodima američkog Ministarstva pravde, Miljković je bivši pripadnik snaga sigurnosti nekadašnje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna (APZB).

U trenutku kada mu je odobreno američko državljanstvo protiv njega je bio na snazi nalog za hapšenje koji je izdao sud u Bosni i Hercegovini zbog sumnje na ratne zločine protiv civila.

Nalog za hapšenje izdat je 23. januara 2007. godine, nakon čega je raspisana i Interpolova crvena potjernica.

U njoj se navodi da je Miljković 18. juna 1994. godine, kao pripadnik snaga sigurnosti APZB-a, fizički zlostavljao civile koji su se protivili vlastima APZB-a.

Prema navodima iz Interpolove potjernice, Miljković i drugi osumnjičeni tukli su 12 civila drvenim palicama, a potom ih pet dana držali zaključane u mrtvačnici bez pristupa svjetlu i vodi.

Američko Ministarstvo pravde navodi da je Miljković pristao na presudu kojom mu se oduzima američko državljanstvo, ali da se još nije pojavio pred sudom u Bosni i Hercegovini po optužbama za ratne zločine.

"Ova administracija zaštitu integriteta američkog državljanstva postavila je među svoje prioritete", izjavio je pomoćnik američkog državnog tužioca za Građanski odjel Brett A. Shumate.

Postupak je vodila Kancelarija za imigracione sporove Ministarstva pravde SAD-a, uz pomoć Kancelarije američkog tužioca za Istočni okrug Tennesseeja i Odjela Američke služba za imigraciju i carine (ICE) za osobe osumnjičene za kršenja ljudskih prava, nakon istrage agencije za Istrage domovinske sigurnosti (HSI).