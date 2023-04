Spas od Putinove ratne mašinerije ruski par pronašao na moru

Tokom plovidbe Mediternom, Arsenij se vratio novinarstvu, uključujući emisiji popularnog YouTube kanala - Looking For A Way Out.

"Javljam se u eter sa jahte. Mnogi su mi komentarisali: 'Evo ih, sjede na jahti' ", kaže on. "Međutim, moja savjest je čista."

"Da, na jahti sam. Pa šta? Prvo, naša Oikumena ni po čemu nije jahta [ruskog oligarha Romana] Abramoviča. Po cijeni može se porediti sa jeftinim stanom u Moskvi ili Sankt Peterburgu. Pa koga briga gdje sam ja?"