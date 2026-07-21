Navodni ruski agenti u Srbiji pod istragom za više krivičnih dela

Dve osobe uhapšene u junu na srpsko-mađarskoj granici pod istragom su za više krivičnih dela, saopštilo je tužilaštvo u Subotici za Radio Slobodna Evropa, a povodom tvrdnji nemačkog lista Bild da su povezani sa ruskom obaveštajnom službom.

Više javno tužilaštvo u Subotici saopštilo je 21. jula da je u junu donelo naredbu o sprovođenu istrage protiv B.D i Đ.S.

Pod istragom su za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, municije i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a B.D je pod istragom i za krivično delo falsifikovanje isprave.

Tužilaštvo se poziva na član i stav Krivičnog zakona koji ukazuje na to da su osumnjičeni neovlašćeno nosili oružje za koje su imali dozvolu za korišćenje.

Iz tužilaštva nisu dali više detalja o ovom slučaju. Ostao je nepoznat, između ostalog, i identitet osumnjičenih, kao i njihovo državljanstvo.

Viši sud u Subotici je prethodno potvrdio za RSE da su osumnjičeni u pritvoru od 12. juna.

Povod za obraćanje institucijama Srbije bilo je pisanje nemačkog Bilda da su specijalne snage na mađarsko-srpskoj granici početkom juna uhapsile dvojicu osumnjičenih "jednokratnih" agenata ruske tajne službe. To znači da su bili angažovani po zadatku, bez trajnog angažmana.

Navodi se da su planirali podmetanje eksploziva u Nemačkoj.

U izveštaju Bilda iz jula piše i da je eksploziv pronađen u prtljagu osumnjičenih i dodaje se da nije jasno koja je bila predviđena meta napada u Nemačkoj.

Istražitelji navodno veruju da je meta mogla biti povezana sa proizvodnjom ili isporukom vojne opreme Ukrajini.

Istog meseca, savezni ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksander Dobrint (Alexander Dobrindt) rekao je da su nemačke službe sprečile napad eksplozivnom napravom čija meta je trebalo da bude Nemačka, kao i da je reč o strogo poverljivom slučaju.

Iz nemačke policije odbili su da za RSE daju više detalja o ovom slučaju.

U Srbiji je prethodnih godina bilo više slučajeva hapšenja zbog navoda o povezanosti sa obaveštajnim službama Rusije.

Šest meseci pre hapšenja na srpsko-mađarskoj granici pred sudom u Srbiji tri osobe su osuđene za špijunažu u korist Rusije i izazivanje incidenata prema jevrejskoj i muslimanskoj zajednici u Francuskoj i Nemačkoj.