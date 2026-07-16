Ko su 'jednokratni' ruski agenti?

Od špijunaže do podmetanja eksploziva, evropske bezbednosne službe poslednjih godina beleže sve više slučajeva delovanja takozvanih “jednokratnih” ruskih agenata. Reč je o osobama koje se regrutuju za pojedinačne zadatke, najčešće preko aplikacije Telegram, uz novčanu naknadu i ograničen kontakt sa nalogodavcima. Evropski zvaničnici navode da se ovakve metode uklapaju u širu strategiju hibridnog delovanja Moskve s ciljem destabilizacije država koje podržavaju Ukrajinu.