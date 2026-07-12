Istraga otkriva identitet ruskog zatvorskog ljekara optuženog za zlostavljanje ukrajinskih zarobljenika

Radio Slobodna Evropa je identifikovao ruskog zatvorskog ljekara koga desetine bivših ukrajinskih zarobljenika optužuju da je zatvorenike često fizički i psihološki zlostavljao, seksualno ponižavao i uskraćivao im medicinsku njegu.

Ovo otkriće, koje doprinosi sve većem broju dokaza o nasilju i zlostavljanju ukrajinskih vojnika i civila koje je Rusija držala tokom tekuće invazije na Ukrajinu, rezultat je zajedničke istrage Šeme, Istražne jedinice Ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa (RSE), i Projekta za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP).

Šeme je razgovarao sa oko 50 Ukrajinaca, uglavnom vojnika, koji su bili zatočeni u Kazneno-popravnoj koloniji br. 7 (IK-7) u Pakinu, u Vladimirskoj oblasti sjeveroistočno od Moskve. Vratili su se kući u razmjenama zarobljenika koje su se povremeno sprovodile otkako je Rusija pokrenula invaziju 2022. godine.

Između ostalog, bivši zatvorenici koji su razgovarali sa RSE ispričali su kako su ih više puta tukli po tabanima dok nisu mogli da hodaju, oblik nasilja koji često prijavljuju zatvorenici u Rusiji, i kako su bili primorani da puze po podu "kao foka", bez korišćenja nogu.

"Pločice su bile oštre. Ljudi su se stalno sekli po njima, a rane bi počele da se gnoje. I tamo uopšte nije bilo medicinskog tretmana", rekao je Dmitro Hiljuk, novinar koga su ruski vojnici odveli prijeteći mu pištoljem kada su okupirali njegovo selo u blizini Kijeva u prvim nedeljama rata.

Čuvari zatvora u Pakinu podvrgli su i vojnike i civile fizičkoj i psihološkoj torturi, a mlađi zatvorenici su izdvojeni za najgore zlostavljanje, rekao je Hiljuk, koji je pušten u avgustu 2025. nakon tri godine provedene u pritvoru.

Mladim zatvorenicima, čuvari bi govorili: "'O, mladi ste, zdravi... I bavili se sportom? Slomićemo vas'", rekao je Hiljuk za Istraživačku jedinicu RSE, Šeme.

David Pradčenko, pješadinac koji je zarobljen tokom ruske opsade grada Mariupolja u Donjeckoj oblasti i odveden u IK-7 u oktobru 2022. godine, rekao je da su ispitivanja od strane ruskih istražitelja ili Federalne službe bezbjednosti (FSB) bila česta.

"Neko iz Istražnog komiteta ili FSB-a bi došao i odveo vas u sobu. Uđete, kažu: 'Stanite na nosila uz zid' i krenuli bi da vas tuku elektrošokerom", rekao je vojnik.

Pradčenko je rekao da je njegov saputnik, 23-godišnji kolega marinac Pavlo Poljovij, doveden do samoubistva zlostavljanjem i nedostatkom liječenja zbog teškog osipa izazvanog stresom. "Izabrao je trenutak kada su svi zaspali... A onda je bacio čaršav preko prečke i objesio se", rekao je.

Poljovij je tražio lijekove, ali je zatvorski ljekar s podsjmehom odbacio molbe, rekavši: "Šta imate ovdje? Ne vidim ništa ovdje", rekao je Pradčenko.

U intervjuima i onlajn komunikaciji sa RSE, desetine bivših zatvorenika IK-7 rekle su da je ljekar uskratio liječenje i podvrgao zatvorenike prisilnoj golotinji, prijetnjama silovanjem i drugim seksualnim zlostavljanjima, uključujući tjeranje da poziraju u ponižavajućim položajima ili simuliraju seks jedni sa drugima.

"Mogao je da priđe i kaže: 'Šta radiš, prokleti idiote, je*aću te odmah.' Ti kažeš da te svrbi, a on bi rekao: 'Pokaži mi k***c, pokaži mi zadnjicu'", rekao je Pradčenko.

"U Pakinu je bio zatvorenik... mladi oficir", rekao je Hiljuk za RSE. "Imao je neke mrlje na genitalijama. I [doktor] kaže: 'Pokaži mi, skini gaćice. Oh, kakav lep glavić na tvom penisu... Imaš baš lepe testise'".

"Bio je jedan momak sa mnom u ćeliji, i [doktor] me je zadirkivao: 'Možda ćete vas dvojica postati par?' Takođe je rekao: 'Daj da ti dam malo vazelina, pa ću gledati'", rekao je Igor Šiško (43), oficir specijalnih snaga koji je bio biznismen prije invazije i proveo je posljednji dio svojih 801 dan u ruskom pritvoru u IK-7.

Pored svakodnevnih batina, elektrošokova i loše ishrane, Šiško je rekao da su on i 14 zatvorenika u ćeliji držani goli mjesec dana i da je ljekar koji se njima bavio najčešće tjerao zatvorenike da se "sunčaju" goli napolju.

Isti ljekar je jednom "koristio štap, nije mijenjao štap, da mi pregleda grlo. Imao sam veliku upalu. A onda je rekao: 'Sada ću vas liječiti', i snažno je gurao ovim štapom", rekao je Šiško. "Onda nas je u ambulanti natjerao da legnemo jedan na drugog... I sve je to posmatrao... Bili su tamo, pet ili šest ljudi, gledali su, smijali se. On kaže: 'Sa medicinske tačke gledišta, razmatram koji bi ugao bio najbolji'".

Brojni bivši zatvorenici koji nisu željeli da im se imena objave dali su slične iskaze za RSE.

Zatvorenici su doktoru dali razne nadimke, uključujući "Doktor Smrt", "Doktor Gnoj" i "Sandala", jer je nosio sandale i ljeti i zimi. Ali njegov najčešći nadimak bio je "Konoval", što znači potkovač, ali se koristi za da opiše ljekara koji je šarlatan.

Nijedan od bivših zatvorenika nije znao doktorovo prezime. Istraživačka jedinica, Šeme, koristeći informacije prikupljene od zatvorenika, policajaca, objava na društvenim mrežama, zvaničnih dokumenata i drugih izvora, identifikovala ga je kao Vjačeslava Čerdanceva.

Istraživačka jedinica Šeme se takođe oslonila na svoje iskustvo u određivanju identiteta još jednog ruskog zatvorskog ljekara u nagrađivanoj istrazi, takođe sprovedenoj sa OCCRP-om, 2025. godine.

Kao i taj ljekar, poznat bivšim zatvorenicima IK-10 u ruskom regionu Mordovija kao "Doktor Zlo", Čerdancev je zaposlen u ogranku medicinske i sanitarne jedinice Ruske federalne zatvorske službe koja opslužuje region u kojem se zatvor nalazi.

Čerdancev nije odgovorio na više telefonskih poziva i poruka u kojima je tražio komentar. Federalna zatvorska služba i uprava zatvora Pakino takođe nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Dan nakon što je objavljen izvještaj Šeme o zajedničkoj istrazi sa OCCRP-om, 10. jula ukrajinske vlasti su izdale zvanično obavještenje kojim se Čerdancev, u odsustvu, obavještava da je osumnjičen za "okrutno postupanje u obliku mučenja i činjenje drugih kršenja zakona i običaja ratovanja".

U obavještenju, u kojem se takođe navode imena još dva zaposlena u zatvoru i jedan ruski zatvorenik, navodi se da su "koristili fizičko i psihološko nasilje" i "počinili druge radnje usmjerene na narušavanje ljudskog dostojanstva, posebno ponižavanje i uvredu nekoliko ukrajinskih vojnika".

Zatvorenici su bili primorani da "dodiruju intimne dijelove jedni drugima i imitiraju homoseksualne seksualne radnje, u nekim slučajevima dok su bili potpuno goli", navodi se.

U odgovoru na raniji upit Istraživačke jedinice RSE, Kancelarija ukrajinskog državnog tužioca saopštila je da "ratni zločini" dokumentovani u zatvoru Pakino uključuju "mučenje, nehumano postupanje, povrede ljudskog dostojanstva, posebno uvrede i ponižavanje, silovanje i druge oblike seksualnog nasilja".