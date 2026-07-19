Rusija lansirala veliki napad dronovima i raketama na Kijev, Ukrajina gađa tankere na Crnom moru

Rusija je tokom noći 19. jula pokrenula jedan od najvećih balističkih raketnih napada na Kijev od početka invazije, usmrtivši jednu osobu i ranivši 16 ljudi, dok je Ukrajina objavila napade na dva ruska tankera za naftu u Crnom moru.

"Preko noći, Rusija je izvršila jedan od svojih najvećih balističkih raketnih napada na Kijev", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X, dodajući da je Rusija lansirala više od 40 raketa različitih tipova, od kojih je većina ciljala prestonicu, zajedno sa 120 jurišnih dronova.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija preko noći lansirala ukupno 41 raketu i 125 dronova u kombinovanom napadu prvenstveno usmjerenom na Kijev.

Prema navodima iz vojske, protivvazdušna odbrana je presrela 18 raketa i 108 dronova, dok je 23 rakete i 10 dronova pogodilo 20 lokacija. Ostaci presretnutih raketa i dronova pali su na 18 drugih lokacija.

Baražna paljba je obuhvatala 25 balističkih raketa Iskander-M i S-400, 10 hipersoničnih raketa Cirkon, tri protivbrodske rakete Oniks, tri vođene rakete H-59/69 i 125 dronova tipa Šahed i drugih jurišnih letjelica, navodi se.

Eksplozije su odjekivale širom Kijeva tokom noći dok je protivvazdušna odbrana napadala dolazeće rakete.

Ukrajinske vlasti su saopštile da su udari pogodili šest okruga glavnog grada, oštetivši stambene zgrade, tržni i zabavni centar, supermarket i drugu civilnu infrastrukturu.

Zelenski je rekao da ekipe za hitne intervencije i dalje rade na tri lokacije sa skoro 600 raspoređenih pripadnika jedinica.

Vlasti su takođe prijavile štetu u Odeskoj oblasti, dok su ruski napadi ove nedelje pogodili i nekoliko drugih regiona širom Ukrajine.

Vršilac dužnosti ministra inostranih poslova Ukrajine, Andrij Sibiha, opisao je baražnu vatru kao najveću upotrebu balističkih raketa protiv Ukrajine od početka rata u februaru 2022. godine i pozvao na ono što je nazvao "razarajućim pritiskom" na Moskvu da okonča napade.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ciljalo ono što je opisalo kao vojnu infrastrukturu, uključujući logistički centar koji se navodno koristio za skladištenje komponenti oružja, objekte za proizvodnju dijelova za rakete, skladište za komponente dronova u Kijevskoj oblasti, kao i skladišta goriva i lučku infrastrukturu u blizini Odese.

Tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene.

U međuvremenu, ukrajinski Generalštab je saopštio da su njegove snage tokom noći napale dva ruska tankera za naftu u Crnom moru i plutajuću dizalicu u Azovskom moru, navodeći da su sva tri plovila korištena za podršku ruskim vojnim operacijama.

Napadi su uslijedili nakon velikog napada ukrajinskog dronova na Rusiju dan ranije, koji je ciljao logističke centre u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti.

Zelenski je rekao da su postrojenja korišćena za snabdijevanje sankcionisanim komponentama za rusku proizvodnju dronova i navigacione opreme.

Ruski zvaničnici su rekli da je jedna osoba poginula u Kurskoj oblasti u ukrajinskom napadu, dok je rusko Ministarstvo zdravlja saopštilo da će 10 ljudi povređenih u napadu na logistički centar u Tambovskoj oblasti biti prebačeno na liječenje u specijalizovane medicinske centre u Moskvi.

Izvor: AFP, Reuters