Lavrov upozorio Rubija da evakuiše američke građane, preteći 'sistematskim udarima' na Kijev

Rusija je oštro eskalirala pretnje Kijevu, upozoravajući na "sistematske i dosledne udare", dok je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao američke građane da napuste ukrajinsku prestonicu.

Dan pošto je Moskva gađala Kijevsku oblast stotinama dronova – i snažnom novom hipersoničnom raketom – Lavrov je u ponedeljak pozvao američkog državnog sekretara Marka Rubija (Rubio) da ga posavetuje da povuče američko diplomatsko osoblje i američke građane iz Kijeva.

Rusija je kao opravdanje ta svoje pretnje navela napad prošle nedelje na školski dom u ukrajinskom regionu Lugansk pod ruskom okupacijom. Lokalni zvaničnici su rekli da je više od 20 ljudi ubijeno u gradu Starobilsk. Ruski zvaničnici optužili su Ukrajinu da je namerno gađala civilnu lokaciju.

Ruski predsednik Vladimir Putin u govoru prošle nedelje izneo je neobično ratobornu izjavu, optužujući Kijev za "terorizam".

Ukrajinski vojni zvaničnici su saopštili da su njihove snage pogodile sedište ruske jedinice za dronove i odbacili tvrdnju da su pogođeni civilni objekti.

Kijev i drugi ukrajinski gradovi su u nedelju pogođeni velikom baražom dronova i raketa, u jednom od najgorih udara na ukrajinsku prestonice u skorije vreme. Najmanje tri osobe su poginule, a desetine su ranjene.

Rusija je takođe ispalila novu raketu Orešnik koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu, na grad južno od Kijeva, što je izgledalo kao signal upozorenja Ukrajini. To je bio treći put da je Rusija ispalila Orešnik na metu u Ukrajini i prvi put da je gađala lokaciju blizu Kijeva.

Lavrov je u telefonskom razgovoru s Rubiom, kako je saopštilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova, upozorio da Moskva planira da pokrene "sistematske i dosledne napade" na ukrajinske vojne lokacije u Kijevu i "relevantne centre za donošenje odluka".

On je takođe savetovao Rubija da američke državljane i diplomate treba evakuisati iz Kijeva.

U posebnom saopštenju, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je navelo da su sve strane ambasade upozorene na mogućnost novih ruskih udara.

Stejt department nije izdao detaljno saopštenje o razgovoru Lavrova s Rubiom.

Rubio je ipak u izjavi novinarima koji su putovali s njim u Indiju potvrdio Lavrovljev savet i pretnju.

"Mislim da me je zvao samo lično da mi kaže (o upozorenju)", rekao je Rubio. "Kijev je veoma opasno mesto već nekoliko godina. Vidite, opasnost u svim ovim ratovima dok, kako se nastavljaju, a zatim traju, jeste da uvek postoje pretnja eskalacije, širenja u nešto novo."

"Zato rat mora da se završi", rekao je on.

Rubio je takođe potvrdio da su zamrznuti mirovni pregovori između Moskve i Kijeva, u kojima posreduju SAD.

Ruska invazija na Ukrajina, koja je sada u petoj godini, zapala je gotovo u pat poziciju, pošto su ukrajinske snage zaustavile ruske trupe na mnogim mestima duž linije fronta od 1.100 kilometara.

Poslednjih nedelja, ukrajinske trupe su takođe ostvarile male teritorijalne dobitke, potiskujući ruske trupe.