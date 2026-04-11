Sjedinjene Države kritikuju Rusiju zbog pritisaka na novinare i kršenja slobode govora

Sjedinjene Države osudile su najnovije poteze Rusije protiv nezavisnih medija, nakon izvještaja o novim hapšenjima novinara i policijskoj raciji u jednoj redakciji u Moskvi.

"Vidjeli smo nedavne izvještaje o pritvaranju još dvoje novinara u Rusiji. Sjedinjene Države osuđuju svaki pokušaj zastrašivanja, uznemiravanja i kažnjavanja novinara i nezavisnih glasova zbog korištenja osnovnih prava na slobodu govora i slobodu medija", rekao je portparol State Departmenta za RSE 10. aprila, odgovarajući na upit o tim dešavanjima.

"Sjedinjene Države smatraju slobodu izražavanja temeljnim elementom funkcionalne demokratije, što je stav koji je sadržan i u samom Ustavu Rusije", rekao je portparol, pozivajući se posebno na član 29, koji garantuje "slobodu misli i govora", kao i zaštitu medija od cenzure.

"Pozivamo rusku vladu i sudove da ispune ovu obavezu poštivanja osnovne slobode izražavanja, uz priznanje da su društva snažnija kada pojedinci mogu slobodno izražavati svoje stavove bez odmazde ili cenzure od strane vlasti", dodao je portparol.

Racija, hapšenja i pojačani pritisak

Ove izjave dolaze nakon što su ruske sigurnosne snage 9. aprila izvršile raciju u moskovskoj redakciji nezavisnog lista Novaya Gazeta, privodeći novinara Olega Roldugina te zaplijenivši opremu i dokumenta tokom pretresa koji je trajao više od 13 sati.

Vlasti su saopštile da se slučaj odnosi na navodnu "nezakonitu upotrebu, prenos ili skladištenje informacija koje sadrže lične podatke", krivična djela za koja je predviđena kazna zatvora do šest godina. Sud u Moskvi je potom odredio da Oleg Roldugin ostane u pritvoru do 10. maja. Roldugin je izjavio da nije kriv.

Novaya Gazeta, koju je ranije vodio dobitnik Nobelove nagrade za mir Dmitry Muratov, poznata je po razotkrivanju kršenja ljudskih prava i korupcije u Rusiji, zbog čega je često bila na meti državnih vlasti.

Racija se poklopila s odlukom Vrhovnog suda Rusije da uglednu organizaciju za ljudska prava Memorial proglasi ekstremističkom, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog sve šireg obračuna s civilnim društvom.

Prema podacima Komiteta za zaštitu novinara, više od 10 zaposlenih bilo je zadržano u prostorijama Novaya Gazeta tokom pretresa te nisu mogli satima komunicirati s vanjskim svijetom. Ta organizacija pozvala je na hitno oslobađanje Roldugina i slučaj opisala kao dio šireg obrasca pritisaka na ovaj medij.

Odvojeno, ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) privela je bivšeg povremenog saradnika RSE-a u sibirskoj oblasti Čita pod optužbom za izdaju, tvrdeći da je komunicirao s ukrajinskom obavještajnom službom.

Riječ je o muškarcu koga su pojedini mediji identifikovali kao Aleksandra Andrejeva, a koji je posljednji put sarađivao s RSE-om prije više od deset godina.

Dugogodišnji obračun se pojačava

Najnoviji potezi dio su šireg obračuna koji se intenzivirao nakon što je Rusija 2022. godine pokrenula invaziju punog obima na Ukrajinu. Vlasti su oduzimale dozvole za rad medijima, označavale redakcije kao "strane agente" ili "nepoželjne", te pokretale krivične postupke protiv novinara.

Optužbe za izdaju, poput onih koje su podignute protiv bivšeg saradnika RSE-a, nose naročito teške kazne. Predsjednik Vladimir Putin je 2023. godine potpisao zakon kojim je maksimalna kazna za izdaju povećana na doživotni zatvor.

Analitičari i zagovornici slobode medija kažu da najnoviji događaji istovremeno predstavljaju kontinuitet i eskalaciju pritisaka.

"Zabranom Memoriala i racijom u Novaya Gazeta, Kremlj ubrzava svoj rat protiv istine i istorije", rekla je Natalia Arno, direktorica organizacije Free Russia Foundation sa sjedištem u Sjedinjenim Državama.

"Ovo nisu izolovani incidenti, već dio sistematske razgradnje ruskog civilnog društva, procesa koji traje više od dvije decenije vladavine Vladimira Putina i koji se dramatično intenzivirao nakon invazije punog obima na Ukrajinu", rekla je Arno za RSE 10. aprila.

Arno je dodala da vlasti dodatno pooštravaju kontrolu nad internetom, društvenim mrežama i pristupom VPN servisima, tvrdeći da su te mjere usmjerene na sprečavanje ljudi da se "povezuju, organizuju i zahtijevaju promjene".

Za Claytona Weimersa, izvršnog direktora američkog ogranka organizacije Reporteri bez granica, najnovija hapšenja i racija ukazuju na širu realnost.

"Sloboda medija u Rusiji je stvar prošlosti", rekao je Weimers za RSE 10. aprila. "Ova hapšenja samo su još jedan podsjetnik da se u toj zemlji više ne može slobodno baviti novinarstvom."

On je naveo da, iako nezavisno novinarstvo i dalje postoji, veliki dio tog rada danas se odvija iz egzila ili uz značajan lični rizik unutar Rusije.

Zajedno, racija, hapšenja i pravne mjere ukazuju na to da kampanja Kremlja protiv nezavisnih medija ne predstavlja odstupanje od ranije prakse, već njen nastavak - i moguće dodatno pojačavanje - dugogodišnjih nastojanja da se kontrolišu informacije i uguši neslaganje.